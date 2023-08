Calciomercato Roma, Pinto si sblocca: visite mediche e firma

Calciomercato Roma, Tiago Pinto si sblocca e chiude un nuovo colpo in entrata per i giallorossi. Prossime ore decisive, c’è attesa per lo sbarco nella Capitale, poi visite mediche e firma.

Dopo settimane di stand-by su più fronti il calciomercato estivo della Roma sembra arrivato al punto di svolta. Tiago Pinto ha chiuso un nuovo colpo in entrata, ora si attende lo sbarco del calciatore nella Capitale a stretto giro di posta. Nelle prossime ore ci saranno le visite mediche di rito, prima della firma sul nuovo contratto che lo legherà alla squadra giallorossa. A dieci giorni dall’esordio stagionale José Mourinho può così accogliere un nuovo rinforzo nella rosa della Roma.

Sono giornate cruciali per il calciomercato della Roma, mancano dieci giorni all’esordio stagionale dei giallorossi, in programma in casa contro la Salernitana. Dopo settimane di calma apparente, con tanti obiettivi accostati alla lista dei desideri del portoghese poi sfumati, ora l’ex Benfica sembra aver chiuso definitivamente un nuovo colpo in entrata. Dopo gli ingaggi di Aouar e Ndicka a parametro zero, e l’arrivo in prestito di Christensen e Llorente dal Leeds, nelle prossime ore può sbarcare a Roma il quinto colpo in entrata del calciomercato estivo. In attesa di trovare la quadra intorno al nuovo centravanti, Tiago Pinto chiude un nuovo colpo nella zona nevralgica di gioco per José Mourinho.

Calciomercato Roma, in arrivo Renato Sanches: visite mediche e firma nelle prossime ore

La Roma ha virtualmente chiuso il colpo Renato Sanches dal PSG. Dopo settimane di accostamenti alla squadra giallorossa, ora il centrocampista portoghese può sbarcare a Roma ed effettuare le visite mediche con la squadra giallorossa. Il classe ’97 arriva alla corte di José Mourinho dal club parigino dopo che nelle scorse ore la squadra di Luis Enrique lo aveva messo alla porta in vista della prossima stagione.

Il portoghese può sbarcare a Roma nelle prossime ore, secondo quanto rilancia Sport Mediaset. Il centrocampista ex Bayern Monaco arriverà con la formula del prestito oneroso, da un milione di euro. I giallorossi avranno il diritto di riscattarlo per una cifra di 12 milioni di euro. Il calciatore è quindi atteso nella Capitale nelle prossime ore, salvo clamorosi colpi di scena.