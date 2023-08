Futuro in Premier e via libera UFFICIALE: Pinto alla cassa

Calciomercato Roma, via libera ufficiale ed ennesimo incasso per Tiago Pinto: altro che Juventus, fa tutto la Premier League.

L’attuale fase di mercato impedisce certamente ai tifosi della Roma di restare troppo sereni, alla luce di un campionato ormai alle porte e della presenza di una serie di questioni ancora irrisolte che attualmente non garantiscono a Mourinho una rosa completa e pronta ad affrontare nel migliore dei modi quello che si appresta ad essere la terza annata del portoghese all’ombra del Colosseo.

Affrontata con intelligenza e serietà la fase di mercato iniziale, durante la quale è risultato fondamentale allontanare i tanti esuberi e concretizzare le necessarie plusvalenze ai fini del rispetto del settlement agreement, dal primo luglio non pochi si attendevano una vera e propria sterzata di mercato, rimasta invece limitata al solo approdo di chi, come Llorente e Kristenesen, si sia aggiunta alla lunga e comunque importante lista di nomi approdati a condizioni economiche più che vantaggiose.

Via libera UFFICIALE Zaniolo: futuro in Premier e nuovo incasso Pinto

Per accontentare Mourinho c’è però certamente bisogno di altro e, a ridosso della settimana che condurrà all’inizio del nuovo campionato, restano plurime le questioni in piena evoluzione per le quali è atteso uno sforzo importante da parte di Tiago Pinto e colleghi. Questi ultimi sono attualmente alle prese con la ricerca famigerata dell’attaccante, unitamente però al monitoraggio del futuro di Matic che non poco complica le valutazioni sul mercato in entrata.

Frattanto, a poca distanza dalla cessione ufficiale di Ibanez all’Al-Ahli, in casa giallorossa potrebbero registrarsi nuovi incassi, non solo legati agli allontanamenti di chi sia ancora sotto contratto con la Roma. Dopo l’ingente introito relativo all’approdo di Frattesi all’Inter, la società potrebbe, infatti, ricavare linfa dall’operazione tra Fenerbahce e Marsiglia per Under, unitamente a quella di un Zaniolo per il cui futuro non figura utopistico un approdo in Premier League.

Su tale fronte, in particolar modo, va ricordato l’interesse dell’Aston Villa che, come riferisce Calciomercato.it, avrebbe ricevuto dal Galatasaray nuove aperture per un addio all’ex 22 di Mourinho. L’allenatore Okan Buruk, inoltre, non ha convocato Zaniolo per la prima gara del campionato balcanico, in programma domani contro il Kayserispor.

Un segnale importante che pare avvicinarlo sempre di più alla squadra di Emery, un approdo alla quale frutterebbe alla Roma, come da accordo con il Galatasaray, un 20% di incasso, calcolato rispetto all’eccedenza su 16.5 milioni di euro.