Nuovo bomber per la Roma: rush finale con nome a sorpresa

José Mourinho aspetta il nuovo bomber: rush finale di Tiago Pinto con un nome a sorpresa che potrebbe spuntarla secondo la Gazzetta dello Sport.

Nell’amichevole che la Roma giocherà domani a Tirana contro il Partizani il titolare in attacco sarà quasi certamente Andrea Belotti. Al momento non ci sono alternative, anche perché Paulo Dybala che a volte è stato impiegato da “falso nueve” da José Mourinho potrebbe essere risparmiato perché non al meglio.

La Joya sarà assente al pari di Lorenzo Pellegrini per squalifica nella prima giornata di campionato contro la Salernitana, in programma domenica 20 agosto. Per quella data lo Special One spera di avere finalmente con sé uno se non due nuovi attaccanti in rosa. L’allenatore portoghese ha comunque già detto a chiare lettere che la Roma è in ritardo, e i tifosi sono d’accordo su tutta la linea.

L’assenza di un sostituto di Abraham suona come una nota stonata: il campionato sta per iniziare e la Roma è ancora senza un sostituto. Ci avviamo ormai al rush finale per l’ingaggio di un attaccante e secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe spuntarla un nome a sorpresa.

Nuovo bomber per la Roma: spunta di nuovo Alexis Sanchez

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola rilancia la candidatura di Alexis Sanchez per l’attacco della Roma. Il cileno ha già sfiorato i colori giallorossi in una occasione, quando era in dirittura d’arrivo lo scambio con Edin Dzeko allora in rotta con l’allenatore Paulo Fonseca.

Svincolato dopo la stagione positiva al Marsiglia, Alexis Sanchez non ha ancora trovato una nuova squadra ed è un’opzione. Mourinho in verità ha chiesto un attaccante possente, in grado di dominare da un punto di vista fisico. Ecco perché il cileno da questo punto di vista potrebbe risultare più che altro un’alternativa a Marcos Leonardo.

La Roma ha dato l’ultimatum al Santos che entro oggi dovrà decidere se vendere l’attaccante o confermarlo, nonostante la guerra aperta del calciatore che vuole trasferirsi in Italia e non è intenzionato a giocare più in Brasile.