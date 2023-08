Calciomercato Roma, visite mediche e firma: è già partito

Calciomercato Roma, sono giorni intensi di trattative: previsto un via vai di calciatori da e per Trigoria con numerosi affari in dirittura d’arrivo.

A otto giorni dall’inizio ufficiale della stagione, la Roma non ha ancora completato la sua Roma. Anzi, Mourinho nei prossimi giorni vedrà un via vai di calciatori viste le numerose trattative in dirittura d’arrivo. Una di queste riguarda una cessione, quella di Matic che andrà a giocare nel Rennes nel campionato di Ligue 1.

Come riporta il giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, il centrocampisto serbo è in volo per la Francia dove sosterrà le visite mediche per firmare il nuovo contratto. Una partenza, questa, che è una ulteriore conferma dell’altro affare in dirittura d’arrivo, quello di Leandro Paredes.

La Roma aveva lasciato intendere che Matic non sarebbe partito fin quando non avrebbe trovato il sostituto, ebbene la partenza di Matic è una conferma di come anche Paredes sia prossimo a firmare. Dalla cessione di Matic la Roma incasserà 3 milioni di euro.