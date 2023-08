De Rossi subito in panchina: clamoroso indizio in quota

Daniele De Rossi subito in panchina. L’indizio in quota ha del clamoroso e avvicina l’ex Capitano della Roma alla nuova esperienza professionale a sorpresa.

La prima esperienza in panchina di Daniele De Rossi, ex capitano e bandiera della Roma, non si è conclusa nel migliore dei modi. La scorsa stagione il classe ’83 ha guidato per un breve periodo la Spal in Serie B. Solo 13 giornate a disposizione dell’ex giallorosso, esonerato in pochi mesi dalla società estense. Ora, con il clamoroso ribaltone a sorpresa in panchina, spunta anche la sua candidatura come erede, al fianco di nomi altisonanti del calcio italiano ed estero.

Un vero e proprio colpo di scena ha investito il calcio italiano nelle scorse ore. Roberto Mancini ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di commissario tecnico della Nazionale. L’ex Inter è stato salutato ufficialmente dalla FIGC, che ora ha dato il via al casting per la nuova guida tecnica degli Azzurri. Sono tante le ipotesi calde e suggestive per la nuova guida tecnica dell’Italia e gli addetti ai lavori iniziano a proiettarsi sulle prossime scelte della federazione italiana. L’esperienza di Roberto Mancini sulla panchina azzurra è iniziata nel 2018 ed ha avuto il suo apice con la conquista dell’Europeo in casa dell’Inghilterra, ma ha subito anche l’onta della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar.

Nuovo CT Italia, anche Daniele De Rossi in quota: cifre clamorose

Fino al gennaio del 2022 faceva parte dello staff di Mancini proprio Daniele De Rossi, che non ha mai fatto mistero delle sue aspirazioni professionali da allenatore. Ed ora il nome dell’ex numero 16 giallorosso finisce nel calderone dei possibili sostituti proprio di Roberto Mancini.

Secondo le quote del portale Snai, la pista Daniele De Rossi è una delle più calde per la panchina dell’Italia. Le due candidature più prepotenti secondo il bookmakers portano il nome di Antonio Conte, quotato appena 1.50 e Luciano Spalletti, quotato a 2.50. Alle spalle dei due tecnici spunta proprio DDR, la cui quota è di 5.0. Medesima quota anche per un altro ex protagonista azzurro come Fabio Cannavaro.