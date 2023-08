Calciomercato, Roma e Inter avvisate: servono 22 milioni

Calciomercato Roma, cambia tutto per i giallorossi e l’Inter in Serie A. Ecco la richiesta economica del club: servono 22 milioni per la fumata bianca.

Tiago Pinto continua la caccia a nuovi rinforzi per la Roma, in attesa dell’esordio stagionale della squadra giallorossa. C’è un nuovo duello con l’Inter alla finestra per il dirigente portoghese, che deve fare i conti con le richieste economiche al rialzo in Serie A. Le due squadre vengono avvisate in vista degli ultimi giorni di calciomercato estivo: per arrivare alla firma serviranno 22 milioni di euro.

Il conto alla rovescia per la partenza della nuova Serie A è agli sgoccioli. Questo fine settimana avrà inizio il campionato italiano 2023-24, con tante squadre che lavorano a nuovi rinforzi in vista della prossima stagione. La Roma di Mourinho è pronta a sfidare nuovamente l’Inter di Inzaghi e Marotta per un obiettivo in comune in Serie A. Sono tanti i giocatori fin qui accostati sia alla squadra giallorossa che a quella nerazzurra, ed entrambi i club devono fare i conti con una quotazione al rialzo negli ultimi scampoli della sessione estiva di calciomercato: per arrivare alla firma serviranno 22 milioni di euro.

Calciomercato Roma, l’Atalanta fa muro per Demiral: firma da 22 milioni

Fari puntati sul difensore turco, Merih Demiral, in rotta d’uscita dall’Atalanta. Il centrale nerazzurro non rientra nei piani di Gasperini ed il canali con il club bergamasco è caldo per Tiago Pinto intorno al nome di Duvan Zapata. Oltre al centravanti colombiano, accostato in passato proprio all’Inter, in casa orobica si segue anche il difensore centrale classe ’98.

Il calciatore turco non rientra nei piani dell’Atalanta, ma i bergamaschi non sembrano concedere sconti in vista degli ultimi giorni di mercato estivo. La Roma ha ceduto Roger Ibanez all’Al Ahli e la sensazione è che Tiago Pinto tenti in extremis di chiudere un colpo per blindare il pacchetto arretrato da consegnare a mister José Mourinho. Per quel che riguarda la richiesta economica dell’Atalanta per Demiral però il portoghese deve fare i conti con la valutazione da 22 milioni di euro per il cartellino del turco. A scriverlo è l’edizione odierna de Il Messaggero.