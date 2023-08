Ansia Dybala e doppio sostituto per Mourinho: le ultime da Trigoria

La Roma torna a lavorare a Trigoria in vista dell’esordio stagionale, domenica contro la Salernitana. Doppio sostituto per Mourinho e Paulo Dybala osservato speciale dallo staff sanitario.

La Roma torna a lavorare a Trigoria in vista dell’esordio stagionale, in programma tra cinque giorni allo stadio Olimpico. La prima giornata di Serie A metterà i giallorossi di fronte alla Salernitana di Sousa. Mentre si sblocca in entrata il calciomercato estivo, oggi arrivano Leo Paredes e Renato Sanches dal PSG, c’è ansia intorno alle condizioni di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, che sarà assente per squalifica, ha già saltato l’ultima amichevole estiva a Tirana per noie fisiche.

La Roma si presenterà decimata ai nastri di partenza della Serie A, con tante squalifiche da scontare e con diverse lacune in rosa. Domenica allo stadio Olimpico ci sarà l’esordio ufficiale della terza stagione di José Mourinho sulla panchina giallorossa, contro la Salernitana del connazionale Paulo Sousa. In vista della sfida alla squadra campana mancheranno per squalifica Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, oltre allo stesso Special One ed il suo staff tecnico. José Mourinho, Salvatore Foti e Nuno Santos non potranno essere presenti in panchina ed è stata scelta la coppia che guiderà i giallorossi nella sfida ai granata.

Verso Roma-Salernitana, scelta la coppia che sostituirà Mou: le ultime su Dybala

A guidare la Roma dalla panchina saranno Giovanni Cerra, match analyst dei giallorossi ed il preparatore atletico Stefano Rapetti. Lo staff sanitario intanto volge le sue attenzioni sulle condizioni di Paulo Dybala, assente nell’ultima amichevole estiva della Roma contro il Partizani Tirana.

La Joya non sarà in ogni caso del match causa squalifica, al pari di capitan Lorenzo Pellegrini. Scelte quasi obbligate dunque per mister Mourinho, che dovrebbe lanciare dal primo minuto Stephan El Shaarawy al fianco di Andrea Belotti in attacco. Secondo quanto evidenzia l’edizione odierna de ‘Il Tempo’, lo staff sanitario giallorosso si concentrerà sulle condizioni fisiche dell’attaccante argentino. Paulo Dybala resta infatti da valutare in seguito ad un fastidio muscolare che lo sta affliggendo in questi ultimi giorni.