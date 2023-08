Via libera Roma, accordo lampo e ritorno saltato: in questo modo Pinto ha la quasi certezza di chiudere positivamente l’operazione di mercato

Sostituto trovato. Ed è sicuramente una notizia positiva per la Roma. L’incastro forse potrebbe essere quello giusto, che aprirebbe, senza dubbio, le porte all’approdo di Marcos Leonardo in giallorosso. Intanto, come spiegato prima, i giallorossi hanno aumentato l’offerta, arrivando a quei 20milioni e più richiesti dal club brasiliano. Che intanto, così come riportato dal giornalista Fabiano Farah di Record, ha già il colpo in canna, soprattutto per quella che sembrerebbe la volontà del giocatore stesso.

Il nome è quello di Sanchez, attaccante ex Inter – accostato anche in qualche occasioni ai giallorossi – che non tornerà al Marsiglia, in Francia. Le richieste sono state lunari e la volontà del cileno è quella di andare a giocare in Brasile. La trattativa, si legge, è in fase di chiusura. E questo aprirebbe all’effetto domino.

Via libera Roma, la situazione Marcos Leonardo

Non che siano problemi – la sensazione è che ormai Marcos Leonardo sia vicino alla Roma, e le ultime notizie vanno verso questa direzione – ma il fatto che il Santos abbia trovato l’erede potrebbe dare quell’accelerata decisiva all’operazione che Pinto ha in mente di chiudere presto per completare l’attacco a disposizione di Mourinho. Che, ricordiamo, dovrebbe vedere anche Zapata arrivare nelle prossime ore.

Sì, sono due gli elementi offensivi che i giallorossi dovrebbero prendere. E oltre al giovanissimo brasiliano c’è anche il colombiano dell’Atalanta: oggi, infatti, la Roma ha riavviato i contatti con il club bergamasco per cercare di chiudere l’operazione che regalerebbe a Mou un attaccante esperto da alternare in questo caso con Andrea Belotti, l’altro che adesso è a disposizione dello Special One.