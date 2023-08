Joao Felix alla Roma: l’attaccante arriva così

A pochi giorni dalla sfida contro la Salernitana, la Roma non ha ancora trovato un nuovo attaccante e nelle ultime ore si parla anche di Joao Felix

“Fase di stallo”. Sono queste le tre parole che risuonano con maggiore potenza nelle orecchie dei tifosi della Roma da diverse settimane. Nonostante sia iniziata dalla prima metà di giugno, la caccia al nuovo/i attaccante/i non ha ancora dato i propri frutti.

Complice, dapprima una scarsa liquidità, poi le resistenze dei club poco inclini a lasciar partire i propri giocatori a mercato chiuso (il Santos con Marcos Leonardo), o in prossimità della chiusura (l’Atalanta con Duvan Zapata). Per un motivo o per un altro, José Mourinho a meno di miracoli sarà costretto ad affrontare l’esordio in campionato con il solo Andrea Belotti in avanti.

Calciomercato Roma, idea Joao Felix

Una situazione d’emergenza totale che, tuttavia, non ha suggerito ai Friedkin di rivedere alcune posizioni sull’ingaggio di ultra trentenni o sul budget per i profili più giovani. La caccia all’attaccante continua e nelle ultime ore si è arricchita di un nuovo nome.

Secondo un’indiscrezione dell’ANSA riportata da ‘romanews.eu’, infatti, vista la rottura totale tra Joao Felix e l’Atletico Madrid, in casa Roma sarebbe nata la suggestione di prendere l’attaccante portoghese in prestito. Al momento, si tratterebbe solo di speculazioni, alimentate anche dalle voci provenienti dalla Spagna, che parlavano addirittura di una richiesta di rescissione da parte degli avvocati del portoghese. Una situazione dinamitarda che stanno tuttavia vigilando anche altre big europee, Barcellona in primis.