Calciomercato Roma, enigma (ir)risolto in attacco: proposta portoghese | ASRL

Calciomercato Roma, proseguono i contatti in casa giallorossa per definire il restyling del reparto offensivo. L’ultimo nome finito nei dossier di Pinto.

DANIELE TRECCA

Dopo aver sistemato il centrocampo con gli innesti di Paredes e Renato Sanches, Tiago Pinto sta intensificando i contatti per portare nella Capitale i rinforzi in attacco tanto attesi da José Mourinho. Zapata e Marcos Leonardo per distacco sono i profili più caldi in orbita giallorossa, ma le sorprese sono dietro l’angolo.

Sia l’Atalanta che il Santos, però, non hanno ancora aperto definitivamente alle proposte messe sul piatto dalla Roma, che sta valutando il da farsi. Il tempo comincia a stringere e una soluzione, in un senso o nell’altro, dovrà essere trovata a stretto giro di posta. Ecco perché sono diversi i nomi finiti direttamente o indirettamente nei radar dei capitolini: da Abel Ruiz a Broja passando per Ekitike: al momento, però, non si registrano trattative avviate ma semplici contatti esplorativi.

Secondo quanto appreso da asromalive.it, un altro attaccante segnalato da alcuni intermediari all’area mercato della Roma è quello di Fábio Silva. Acquistato dal Wolverhampton nell’estate del 2020 per circa 40 milioni di euro, il classe ‘2002 nell’ultimo anno ha militato in prestito prima all’Anderlecht e poi al Psv Eindhoven, mettendo a referto complessivamente 16 reti. Ritornato ai Wolves a cui è legato da un contratto in scadenza nel 2026, potrebbe nuovamente fare le valigie.

Calciomercato Roma, proposto anche Fábio Silva: gli aggiornamenti | ASRL

Il Wolverhampton, che fino a questo momento ha rispedito al mittente diverse richieste per il suo gioiellino, preferirebbe cedere Fábio Silva con la formula del prestito. Diverse settimane fa alcuni club italiani, spagnoli e turchi hanno avviato dei sondaggi esplorativi per capire eventuali margini di manovra. Il suo nome è ora finito nei dossier anche della Roma, che chiaramente valuterà il da farsi nelle prossime ore.

L’ipotesi Fabio Silva-Roma, va da sé, è strettamente collegata al futuro di Marcos Leonardo. Nel caso in cui non si dovesse sbloccare la trattativa per il passaggio del gioiellino del Santos in giallorosso, non è escluso che Pinto possa prendere in seria considerazione l’opzione Fabio Silva. Profilo duttile, giovane e dagli ampi margini di crescita ma già spendibile nell’immediato, il portoghese potrebbe rappresentare l’identikit giusto per i giallorossi soprattutto se, come sembra, il Wolverhampton dovesse avallarne una nuova cessione in prestito. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi importanti a riguardo.