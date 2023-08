Firma UFFICIALE: sorride anche la Roma

Calciomercato Roma, la trattativa è stata completata: è arrivato il comunicato ufficiale. I risvolti della trattativa.

Dopo aver annunciato gli acquisti di Renato Sanches e Paredes, la Roma sta setacciando il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti. Parallelamente, però, guarda con molta attenzione ai possibili risvolti in uscita.

Sotto questo punto di vista è da menzionare la conclusione dell’affare tra Aston Villa e Zaniolo per il trasferimento in Premier League dell’ex esterno offensivo giallorosso. Al termine di una giornata piuttosto intensa, il club di Birmingham ha annunciato la definizione ufficiale della trattativa con il Galatasaray per l’acquisto di Zaniolo in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni.

Zaniolo-Aston Villa, firma UFFICIALE: percentuale sull’eventuale rivendita alla Roma

L’accordo tra l‘Aston Villa e il Galatasaray è stato trovato sulla base di un prestito oneroso da 3.5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Come già anticipato, il diritto potrebbe diventare obbligo nel caso in cui si materializzassero determinate condizioni. A tutto questo, però potrebbero essere aggiunti altri 7 milioni di bonus.

Si tratta di un affare nella quale la Roma è chiamata indirettamente in causa, dal momento che ai giallorossi spettava una percentuale sulla rivendita del calciatore. Affinché la Roma possa incamerare qualche milione dalla cessione di Zaniolo all’Aston Villa, però, sarà necessario che il club riscatti l’ex giallorosso. Intanto, ecco il comunicato:

“L’Aston Villa è lieta di annunciare la firma in prestito del nazionale italiano Nicolò Zaniolo. Il 24enne si unisce al Villa dalla squadra turca del Galatasaray, previa richiesta di visto andata a buon fine.Campione di campionato con il club di Istanbul la scorsa stagione, Zaniolo ha esordito in patria con l’AS Roma, con cui ha vinto la UEFA Europa Conference League nel 2022. Nella sua prima stagione nella Città Eterna, le impressionanti prestazioni del centrocampista lo hanno visto nominato Giovane Giocatore dell’Anno di Serie A per il 2018/19.”