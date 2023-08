Altro addio per l’attaccante, la mossa di Pinto per cercare di rimpinguare le casse societarie e tentare l’assalto al numero 9 che serve a José Mourinho

La Roma sta valutando un’altra cessione. Una di quelle che all’inizio di questa sessione di calciomercato era quasi preventivata. Anzi, forse si è andati un poco troppo per le lunghe visto che già lo scorso gennaio Tiago Pinto ha cercato di cederlo in tutti i modi. Nel corso dell’annata passata, poi, le cose sembravano essersi sistemate, ma l’innesto di Kristensen ha chiuso praticamente tutte le sue possibilità di giocarsi il posto, come avrebbe voluto.

E allora ecco che il futuro di Karsdorp, in queste ultime settimane di trattative, potrebbe essere ancora in bilico. Il Romanista di oggi infatti spiega che il gm giallorosso con l’entourage del calciatore stanno valutando il futuro. Una cessione è nell’aria, qualora arrivasse l’offerta giusta che, a quanto pare, potrebbe essere più bassa di quei 10milioni di euro che il club cercava di ricavare dall’addio dell’olandese. A cinque milioni si potrebbe anche chiudere.

Calciomercato Roma, Pinto alla ricerca della punta

Un tesoretto che potrebbe arrivare da Karsdorp che potrebbe aggiungersi a quello già ricavato dalla cessione di Ibanez per arrivare a quell’attaccante che la Roma ha assoluta necessità di prendere in questi ultimi giorni anche perché con il solo Belotti lì davanti, come punta centrale, non si può sostenere l’intera stagione.

E i nomi per il reparto avanzato non mancano di certo, anzi sono tanti e quasi tutti importanti. Nelle ultime ore inoltre è uscita fuori anche la suggestione Lukaku che Pinto avrebbe chiesto in prestito al Chelsea ricevendo per il momento una risposta negativa. Ma se il belga dovesse rimanere ancorato ai Blues, magari Pinto ci potrebbe riprovare nelle ultime ore di questa tormentata sessione di mercato.