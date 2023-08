Dybala svela il futuro di Morata e confessa: “Quei due li ho chiamati ogni giorno”

Calciomercato Roma, nella lunga intervista al quotidiano spagnolo, la Joya ha parlato anche dei colpi di mercato dei giallorossi. La rivelazione

Il mercato della Roma è stato “condizionato”, in maniera positiva, dal fatto che uno come José Mourinho sieda sulla panchina giallorossa. Difficile smentire un cosa del genere, soprattutto perché lo Special One ha quel carisma, e quella carriera alle spalle, che è sinonimo di garanzia per tutti. Sicuramente il tecnico portoghese la differenza l’ha fatta con Dybala, lo scorso anno. E quest’anno, la Joya, ha cercato di emulare il proprio tecnico.

Si è parlato molto nelle scorse settimane di un possibile arrivo di Alvaro Morata, grande amico dell’argentino. E lo stesso Dybala, nella lunga intervista rilasciata ad As (qui la prima parte), ha fatto una rivelazione importante. Un segnale di quello che è il suo interesse per la Roma.

Dybala ha chiamato Morata

A specifica domanda su Morata, la Joya, ha risposto in questo modo: “Lo chiamavo ogni volta. Siamo molto amici, è quasi uno di famiglia, lo conosco da tanto tempo. Ovviamente non è un’opzione praticabile, ma mi sarebbe piaciuto tanto averlo qui a Roma con noi. Ci siamo conosciuti al primo anno di Juve, fin dall’inizio c’è stata una grande amicizia, che è cresciuta negli anni. Con la nascita di Bella, la sua ultima figlia, ci hanno fatto una sorpresa dicendo che la mia compagna ed io ne saremmo stati i padrini. È stato bellissimo, eravamo come impazziti e ogni volta che possiamo andiamo a trovarli, anche se ora vogliamo vedere più la bambina che i suoi genitori”.

Stessa cosa ha fatto con l’ultimo colpo giallorosso, il connazionale Paredes: “Quando ho saputo che poteva venire l’ho chiamato ogni giorno, chiedendogli notizie e se potevo aiutarlo in qualche modo. Ero molto contento, so che la città e il club gli piacciono molto. La qualità che ha ci aiuterà”.