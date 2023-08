Calciomercato Roma, Zapata in città: le cifre dell’affare

L’attaccante dell’Atalanta è pronto a vestire la maglia della Roma in questa finestra di calciomercato estivo che si sta per chiudere

Il conto alla rovescia è vicino alla sua conclusione e finalmente i tifosi della Roma possono abbracciare il loro nuovo attaccante. In queste settimane, Tiago Pinto ha lavorato sodo per portare nella Capitale una punta in grado di risollevare le sorti del reparto offensivo giallorosso. Questo era in emergenza a causa dell’infortunio di Tammy Abraham, che ha lasciato una voragine enorme che è stato molto difficile colmare.

Acquistare un attaccante, infatti, non è mai facile tantomeno farlo durante gli ultimi giorni della finestra di calciomercato. Questi sono i momenti più frenetici perché le squadre che sono in ritardo cercano di chiudere gli ultimi affari. E tra queste c’era proprio la Roma che da tempo cerca il nuovo bomber per Mourinho. Lo Special One avrebbe voluto avere tutti i nuovi innesti durante il ritiro in Portogallo, ma il general manager ha avuto dei problemi a concludere le trattative.

Questi si possono riconoscere con tutta tranquillità nel settlement agreement, che ha obbligato i giallorossi a non spendere e a effettuare una campagna acquisti low cost. I nomi nel mirino inizialmente erano altisonanti: da Scamacca a Morata, per poi passare ad altri meno blasonati come Marko Arnautovic, che è tornato all’Inter.

Calciomercato Roma, svolta per l’attaccante: atteso in città

Nell’ultimo periodo è salito alla ribalta il nome di Duvan Zapata, che vuole lasciare Bergamo dopo delle stagioni deludenti. Nella scorsa annata, infatti, è stato fermato spesso per infortunio ed ha segnato solo un gol in Serie A, non contribuendo mai alla causa.

Ora il suo destino è segnato e il colombiano è pronto a vestire la maglia della Roma. Come riporta il Corriere dello Sport, domani Duvan è atteso nella Capitale per diventare un nuovo calciatore di Mourinho. All’Atalanta andranno 7 milioni per il trasferimento a titolo definitivo. L’ex Napoli e Sampdoria, invece, percepirà un ingaggio di 2.7 a stagione per tre anni. Arriva così alle puntate finali la telenovela per l’attaccante, che ha tenuto tutti i tifosi giallorossi incollati agli smartphone per avere tutti gli aggiornamenti sulla questione.