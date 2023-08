Roma, i Friedkin cambiano ancora: doppia firma

Dan ha deciso di potenziare la Roma sotto diversi punti di vista, nonostante i grandi sforzi per il calciomercato attuale

Non solo calciomercato per la Roma, che sta cercando di colmare il gap con le altre squadre presenti in Serie A. I giallorossi, infatti, si stanno muovendo molto su questo calciomercato in entrata dove hanno completato alcuni colpi di livello. A inizio finestra sono arrivati a parametro zero Houssem Aouar ed Evan Ndicka, che hanno rinforzato la rosa con la loro qualità. Successivamente sono stati presi Llorente e Kristensen.

Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche Duvan Zapata per migliorare la situazione in attacco, andando a colmare le lacune della squadra. Questa ad oggi ha solo Andrea Belotti come attaccante e un nuovo innesto è fondamentale per permettere a Mourinho di avere più piani durante la stagione.

Conclusa la questione campo, la Roma si sta muovendo molto non solo per essere competitiva sul rettangolo di gioco, ma anche fuori. Negli ultimi mesi la società si è ritrovata senza sponsor tecnico e la ricerca del sostituto sta durando parecchio. Per questo motivo Dan ha deciso di dare uno scossone alla situazione andando ad aggiungere nuovo talento e spirito di iniziativa allo staff giallorosso, ampliando il gruppo che lavora a Viale Tolstoj.

Roma, arrivano due dirigenti

Il reparto marketing, infatti, ha subito delle modifiche che potrebbero soddisfare al meglio la proprietà, che vuole vedere la voce delle entrate migliorata grazie alle vendite. Così Dan si è mosso e con l’aiuto della CEO Souloukou, ha individuato due volti nuovi che fanno al caso della Roma.

Come riporta il Corriere dello Sport, due nuovi dirigenti sono entrati nel mondo giallorosso. Si tratta di James Sparrow e Matteo Signorini, con il primo che arriva dopo un esperienza al Manchester United, mentre il secondo è stato al Milan e all’Atalanta. L’inglese è un direttore commerciale e con i Red Devils si occupava delle vendite e dello sviluppo delle sponsorizzazioni. Il secondo, invece, ricoprirà il ruolo di coordinatore del settore vendite, avendo maturato esperienza di marketing proprio con alcune società di calcio.