Roma-Salernitana, le probabili formazioni: dilemma per Mourinho

L’allenatore della Roma ha già pensato alla formazione che affronterà la Salernitana oggi pomeriggio allo Stadio Olimpico

Oggi è il girono che tutti i tifosi della Roma stanno aspettando, quello che i più anziani hanno segnato in rosso sul calendario, mentre i più giovani lo hanno evidenziato con un promemoria sui vari calendari degli smartphone. Oggi alle 18.30 i giallorossi scendono in campo per la prima giornata della stagione e ad affrontare Pellegrini e compagni ci sono i campani della Salernitana, pronti a partire con il piede giusto.

Gli amaranto non hanno cambiato nessun elemento della formazione titolare avendo confermato in toto quella dello scorso anno. Anche i giocatori con più mercato, come Boulaye Dia e Pasquale Mazzocchi, sono rimasti a disposizione di Paulo Sousa. Dall’altra parte del campo, invece, c’è una Roma ancora non completa e in ritardo rispetto alla tabella di marcia fissata da José Mourinho a inizio estate. Lo Special One, infatti, avrebbe voluto avere tutti i rinforzi nel ritiro in Portogallo.

Ad oggi manca ancora un elemento alla rosa della Roma, quello per giunta più importante: l’attaccante. I giallorossi hanno solo Andrea Belotti disponibile per tutta la stagione, con Tammy Abraham che ha subito la rottura del crociato nell’ultima giornata della scorsa stagione contro lo Spezia.

Roma-Salernitana, dilemma sulla fascia: Mourinho indeciso

Viste anche le tante squalifiche, la formazione giallorossa che affronterà la Salernitana è stata già scritta, ma c’è un solo dubbio. Mourinho, che non potrà scendere in panchina così come Nuno Santos e Foti, lasciando il posto a Bruno Conti per questa giornata, sta pensando a chi schierare sulla fascia.

Le probabili formazioni di Roma-Salernitana dovrebbero essere prive di sorprese, ma i quotidiani nazionali sono divisi solo su una cosa. In porta scenderà senza ombra di dubbio Rui Patricio difeso da Mancini, Smalling e Llorente. In attacco gli unici disponibili sono Andrea Belotti e Stephan El Shaarawy, mentre nel centrocampo a cinque scenderanno Kristensen, Bove, Cristante, Aouar e uno tra Spinazzola e Zalewski. Proprio questi due si stanno contendendo il posto da titolare contro i campani. La partita sarà disponibile su Dazn.

Le probabili formazioni di Roma-Salernitana:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti. All. Conti.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Fazio, Gyomber, Lovato; Mazzocchi, L. Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All. Sousa