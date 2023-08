Zapata alla Roma, l’ultimo dettaglio per la fumata bianca

Zapata alla Roma, ormai ci siamo: si potrebbe chiudere nei primi giorni della prossima settimana. Ecco il dettaglio che manca per la fumata bianca

Duvan Zapata è stato mandato in campo dal primo minuti da Gasperini. Ve lo abbiamo raccontato prima. Ma questo ovviamente non frena quella che è una cessione che l’Atalanta ormai ha deciso di fare, visto che con la Roma, la società bergamasca, ha già trovato un accordo.

Cinque milioni più altri cinque di bonus, questa la cifra che dovrebbe portare, già all’inizio della prossima settimana, il centravanti colombiano agli ordini di Mourinho. Bonus che sono facilmente raggiungibili e che avrebbero convinto i lombardi ad aprire alla cessione. La fumata bianca, secondo quanto raccontato da calciomercato.it, sarebbe davvero vicina. Manca solamente un piccolo dettaglio, minimo, per andare a dama in maniera definitiva.

Zapata alla Roma, ecco cosa manca

Serve un passo avanti nei confronti del giocatore. Un incentivo. “A Zapata è stato proposto un contratto triennale, con un’opzione che permetterebbe alla Roma di rescinderlo con un anno di anticipo pagando una buonuscita. È la cifra di quest’ultima l’ultimo ostacolo che separa Mourinho dal suo nuovo attaccante dopo due mesi d’attesa. Un dettaglio che le parti si augurano di sistemare nelle prossime ore”.

Così si legge. E quindi ormai ci saremmo. Nonostante rimanga sempre all’orizzonte la pista che porterebbe a Lukaku che, così come vi abbiamo raccontato nel corso degli ultimi giorni, potrebbe diventare un’occasione da sfruttare negli ultimi giorni di mercato. Difficile, ovviamente, riuscire ad arrivare al centravanti del Chelsea che, i Blues, non vogliono cedere in prestito. Ma chissà, nel corso del mercato, soprattutto negli ultimi giorni di mercato, abbiamo capito che tutto potrebbe succedere.