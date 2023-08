Zapata fino all’ultimo: il messaggio è UFFICIALE

Zapata fino all’ultimo secondo, nonostante la chiusura della trattativa che sembra imminente, il messaggio arriva in maniera ufficiale

La Roma sta per scendere in campo contro la Salernitana e José Mourinho (squalificato) ha mandato ovviamente in campo dal primo minuto Andrea Belotti. Lo Special One ha un solo attaccante a disposizione, ed è l’ex Torino, in attesa di avere quei rinforzi richiesti a Pinto. Anche se ieri durante la conferenza stampa non ha mandato nessun segnale al club.

In ogni caso, come sappiamo, il nome è quello di Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, che però Gasperini, anche per via dell’infortunio di Touré ha deciso di mandare in campo dal primo minuti. Sì, il colombiano, nonostante sia con le valigie praticamente chiuse per iniziare questa nuova avventura della sua carriera professionale, sta giocando dall’inizio contro il Sassuolo. Ovvio che dalle parti di Trigoria, soprattutto il gm giallorosso Tiago Pinto, spera che possa andare tutto per il verso giusto soprattutto sotto l’aspetto della tenuta fisica. Intanto Gasperini il segnale lo ha mandato.