Addio Dybala: data e nuovo club già decisi per la Joya. Dall’Argentina sono sicuri ed è arrivato l’annuncio in diretta

Un annuncio in diretta che scuote la Roma. Ok, non così tanto. Però è sempre una notizia, una di quelle che decidono il futuro di due giocatori giallorossi che possono fare la differenza dentro la rosa di Mourinho. Allora, l’annuncio arriva dal giornalista di Tyc Sports Tati Civiello, che durante una diretta dentro il suo canale Twitch, ha parlato di quello che dovrebbe essere il futuro di Paulo Dybala e Leandro Paredes.

Ieri il primo dei due argentini non è sceso in campo perché squalificato. Il centrocampista invece, arrivato la scorsa settimana dal Psg, ha “debuttato” nella ripresa, battendo anche quel calcio d’angolo che ha trovato Belotti da solo in area per il gol che ha fissato il risultato finale. Secondo il giornalista infatti, che è sembrato abbastanza sicuro delle sue dichiarazioni, i due chiuderanno la propria carriera in Patria.

Addio Dybala, con lui anche Paredes

“Vi assicuro che Dybala e Paredes chiuderanno la propria carriera al Boca Juniors” ha detto. Insomma, una decisione che sarebbe quindi già stata maturata dentro i due calciatori giallorossi che però ovviamente per il momento non ci pensano proprio a lasciare Trigoria. Anzi: i due hanno tutta l’intenzione – così come sottolineato dalla Joya nell’intervista concessa qualche giorno fa ad As – di alzare trofei con la maglia giallorossa addosso.

Il futuro poi si deciderà. Ma c’è tempo per questo. C’è tutto il tempo possibile e immaginabile per discuterne dopo. Adesso la cosa importante è vederli insieme, già nella prossima gara in programma contro il Verona, quando la squadra di Mourinho cercherà la prima vittoria in questo campionato. Magari con Zapata in campo.