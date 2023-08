Corsia mancina stravolta, accordo in chiusura: gode anche la Roma

Calciomercato Roma, Pinto guarda con interesse a quello che sembra un colpo in chiusura in Serie A. Soldi anche per i giallorossi

Il suo ritorno in Serie A sembra essere davvero ad un passo. Un ritorno che attende anche la Roma. Sì, perché i giallorossi, qualora il Basilea cedesse Calafiori al Bologna, incasserebbe una bella somma che andrebbe a rimpinguare le casse capitoline. Ma andiamo con ordine.

Secondo le informazioni che in queste ore sono state riportate da Orazio Accomando, giornalista di Dazn, il Bologna starebbe per chiudere per l’ex giallorosso, classe 2002, che la scorsa estate Tiago Pinto ha ceduto in Svizzera. Non solo, il Bologna ha in canna un altro colpo dall’Az, si parla di Jesper Karlsson, ma questo ai giallorossi interessa poco. Quello che interessa è capire per quanto verrà chiuso questo affare, che sembra davvero in via di definizione.

Calciomercato Roma, con Calafiori al Bologna incassa anche Pinto

Sì, lo scorso anno, nel momento della cessione, Pinto si è tenuto il 40% della futura rivendita. Quindi, facevo un veloce e semplice calcolo, se l’affare si dovesse chiudere per 2 milioni di euro, la bellezza di 800mila euro entrerebbero direttamente nelle casse della Roma. Che sono pur sempre soldi, soprattutto se arrivano da un’operazione che con quello che è il futuro giallorosso non centra nulla.

Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane. Le ultime due di questa tormentata estate dove la Roma finalmente sembra avere chiuso per l’attaccante. Domani infatti sarebbe pronto ad entrare Duvan Zapata a Trigoria. Per poi fare il proprio debutto nella gara di campionato del prossimo weekend in trasferta contro il Verona.