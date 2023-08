Rescissione UFFICIALE: lo ‘spingono’ di nuovo alla Roma

Calciomercato Roma, è stato nuovamente accostato ai giallorossi. L’ultima indiscrezione arriva dall’Inghilterra.

Ogni sessione di calciomercato, si sa, è fatta di occasioni per certi aspetti irripetibili in grado di materializzarsi da un momento all’altro. Ne sa qualcosa la Roma, che non a caso ha sfruttato il ‘serbatoio’ dei calciatori a parametro zero per mettere a segno due colpi importanti come Aouar e Ndicka.

A pochi giorni dalla chiusura ufficiale della campagna trasferimenti, però, i giallorossi si ritrovano a dover accelerare i tempi per regalare a Mourinho il tanto sospirato innesto offensivo. Tutti gli indizi, ormai, portano a Duvan Zapata, con il colombiano che aspetta soltanto l’ultimo cenno da parte della Roma per approdare nella Capitale e legarsi ufficialmente ai giallorossi. Tuttavia nelle ultime ore è stato nuovamente accostato alla Roma anche un profilo che in tempi e in modi diversi era già stato rilanciato in orbita giallorossa diversi mesi fa.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: i giallorossi monitorano Greenwood

Secondo quanto evidenziato da TalkSPORT, infatti, ci sarebbe anche la Roma tra i club interessati a Mason Greenwood. Alla luce dell’evolvere della situazione legata anche a vicende private del calciatore, lo United ha ha deciso di rescindere ufficialmente il contratto con il jolly inglese, che dunque si sta guardando intorno alla ricerca della migliore soluzione possibile.

Stando a quanto riferito dalle ultime indiscrezioni d’Oltremanica, quindi, anche i giallorossi avrebbero bussato alla porta dell’entourage del calciatore per capire eventuali margini di manovra. Il condizionale è d’obbligo dal momento che, come già accennato in precedenza, non è la prima volta che il nome di Greenwood è accostato alla Roma. Già il 2 luglio, infatti, i giallorossi smentirono il presunto interesse per il classe 2001.