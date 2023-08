Bocciatura immediata: non ha convinto Mourinho

L’allenatore della Roma valuta la situazione attaccanti che si è fatta molto importante in questa finestra di calciomercato estivo

La ricerca del prossimo attaccante titolare della Roma non si è ancora fermata nonostante l’accordo raggiunto per Zapata. Proprio il passaggio dell’attaccante colombiano è stato frenato in queste ultime ore a causa di alcuni fattori. In primis, Giampiero Gasperini lo considera ancora un membro delle sue gerarchie e per questo motivo vorrebbe trattenerlo in queste settimane.

La decisione finale, però, spetta all’attaccante, che sta facendo le valutazioni del caso. Nel mirino della Roma c’è anche Romelu Lukaku, attaccante belga del Chelsea che è in uscita dal club londinese. I Blues non hanno intenzione di utilizzare l’ex Inter che ha rotto i rapporti proprio con i nerazzurri. A inizio finestra, infatti, la punta ha stretto rapporti con la Juventus, che sta trattando il suo passaggio, ma ha bisogno di vendere per prenderlo.

Resta ancora viva, quindi, la possibilità di vedere Romelu nella Capitale, ma intanto Pinto sta cercando altre alternative per accontentare Mourinho. Il tecnico portoghese, infatti, avrebbe voluto abbracciare la sua prossima punta titolare già durante il ritiro in Portogallo, ma le tempistiche non lo hanno aiutato.

Calciomercato Roma, Mourinho boccia Willian José

Ora, viste le trattative in sospeso, Pinto ha individuato altri nomi che possono interessare a José Mourinho e li ha trovati anche nelle rivali affrontate durante le scorse stagioni. Uno di questi è Willian José, attaccante brasiliano del Betis che interessa a Pinto.

Come riporta Il Messaggero, la punta di 31 anni è un piano B per la Roma, ma Mourinho non è entusiasta di lui. Il tecnico portoghese, infatti, ha bocciato un suo possibile approdo in giallorosso e preferirebbe qualcun altro al suo posto. La trattativa, quindi, interessa solo a Tiago Pinto, che potrebbe prenderlo a circa 6 milioni, una cifra molto bassa che permetterebbe al club di rientrare nel piano di sostenibilità che sta caratterizzando le ultime finestre di calciomercato. Intanto, il preferito di José resta sempre Lukaku.