Calciomercato Roma, addio in Serie A: Pinto incassa ancora

Il general manager della Roma potrebbe incassare nuovi liquidi in vista della fine del calciomercato con una cessione last minute

Dopo un periodo in cui tutto sembrava muoversi molto lentamente, la Roma ha deciso di risvegliarsi in questi ultimi giorni di calciomercato. La finestra era partita molto bene con ben due acquisti prima dell’inizio della nuova stagione e poi due prestiti subito dopo. Pochi giorni fa, poi, sono arrivati a Trigoria Leandro Paredes e Renato Sanches, che hanno dimostrato grandi qualità nella prima gara contro la Salernitana.

In totale la spesa è stata molto bassa, addirittura al di sotto dei cinque milioni con sei giocatori in entrata. In uscita, invece, sono stati diversi i calciatori che hanno permesso a Pinto di fare cassa. Le cessioni sono state fondamentali anche per evitare le multe da parte della Uefa che sta tenendo sotto controllo i conti dei giallorossi in questi mesi. Per rispettare il settlement agreement sono partiti ben cinque giocatori che non rientravano nei piani di Mourinho.

L’addio di Ibanez in Arabia, poi, è servito per mettere da parte altri fondi per potersi muovere più agilmente in questi ultimi giorni per poter prendere l’attaccante che tanto chiede Mourinho. Il tecnico portoghese, infatti, avrebbe voluto abbracciare tutti i nuovi innesti durante il ritiro in Portogallo, ma la situazione economica ha portato ad alcuni ritardi.

Calciomercato Roma, il Lecce vuole Faticanti

In questi giorni, però, potrebbero arrivare nuovi liquidi nelle casse giallorosse, che stanno preparando un’altra cessione. Pinto, infatti, si dovrà occupare anche di questo addio in questi giorni infuocati sia dalle temperature, che dal gong finale del calciomercato che si avvicina.

Come riporta Gazzetta.it, in uscita dalla Roma c’è Giacomo Faticanti che è nel mirino del Lecce. I salentini vorrebbero prenderlo per migliorare la situazione a centrocampo e per farlo sono disposti a bussare alla porta di Trigoria per strappare un altro bambino a Mourinho. D’Aversa potrebbe utilizzare il giovane centrocampista come riserva di Ramadani, una casella rimasta scoperta in questi giorni e che Corvino potrebbe andare a riempire così.