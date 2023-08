Calciomercato Roma, la Juve non molla Lukaku: Giuntoli cala il poker

Il direttore sportivo dei bianconeri sta cercando di prendere il belga strappandolo alla Roma in questo calciomercato estivo

La caccia all’attaccante è una delle più importanti e spietate del calciomercato. Riuscire ad assicurarsi le prestazioni di una punta che riesca a fare quei gol che trascinano la squadra è fondamentale per ogni squadra. Trattare questo tipo di giocatori, infatti, è sempre difficile proprio per la loro centralità nelle gerarchie. Se ne è accorta la Roma che in questi mesi sta trattando l’approdo di una punta a Trigoria.

I giallorossi stanno cercando di prendere il sostituto di Abraham da diverse settimane, ma per adesso Pinto non è ancora riuscito a portare il prossimo numero 9 a Trigoria. Negli ultimi giorni ci ha provato per Duvan Zapata, ma la trattativa per l’attaccante colombiano si è frenata nelle ultime ore a causa di una decisione di Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta, infatti, non vorrebbe privarsi dell’ex Napoli che fa ancora parte delle gerarchie.

La trattativa non è tramontata, ma questo ostacolo ha spinto la Roma a continuare a guardarsi intorno. Nel mirino c’è Romelu Lukaku che Mourinho vorrebbe da tempo. Avere un giocatore del calibro del belga è molto importante per lo Special One che spera sempre in un colpo last minute, come tutti i tifosi.

Calciomercato Roma, follie bianconere per Lukaku: in quattro pronti a essere sacrificati

Prendere Lukaku, però, non è semplice sia per le richieste del Chelsea, sia per le concorrenti che sono sulle sue tracce. Una di queste è la Juventus, che sta trattando con il giocatore da mesi. Proprio questi colloqui hanno portato alla rottura con l’Inter che ha deciso di prendere Arnautovic.

Come riporta il Corriere dello Sport, la Juventus ha preparato una doppia strategia per prendere Romelu. La prima passa per la cessione di Dusan Vlahovic, che viene valutato intorno ai 75 milioni. I bianconeri sperano che i colpi del serbo contro l’Udinese siano stati notati da tutti i club interessati in modo da poterlo cedere. Se l’ex Fiorentina non dovesse lasciare Torino, allora ad essere ceduti potrebbero essere Kostic, McKennie e Kean. I primi due avrebbero una valutazione di circa 15 milioni, mentre l’ultimo di 25.