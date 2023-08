Calciomercato Roma, via libera Lukaku: accordo raggiunto

L’allenatore della Roma può esultare perché un affare di calciomercato potrebbe delinearsi dopo le ultime evoluzioni di questi giorni

Questi ultimi giorni di calciomercato sono frenetici non solo per la Roma, che è ancora a caccia del prossimo attaccante titolare. I giallorossi, infatti, hanno riscoperto Belotti nella partita contro la Salernitana, a cui ha segnato due gol importanti che hanno dimostrato le sue buone qualità. Nonostante il ritorno del Gallo, però, Mourinho e i tifosi si sentirebbero più sicuri con un altro attaccante in rosa e per questo il club sta lavorando in questo senso.

I nomi nel mirino erano tanti, ma i paletti imposti dalla Uefa tramite il settlement agreement hanno costretto la società a cambiare spesso obiettivo. L’attenzione di Pinto si è spostata da Morata a Scamacca fino ad arrivare a Duvan Zapata, che è in uscita dall’Atalanta. In queste ore, però, si è registrata una frenata nell’affare con Gasperini che ha schierato titolare il colombiano domenica contro il Sassuolo. Il tecnico non vorrebbe perderlo e questo ha rallentato il suo passaggio nella Capitale.

Il volo e le visite mediche erano previste a inizio settimana, ma poi tutto è stato rimandato, con la Roma che aspetta ancora di conoscere la decisione del trentaduenne. E intanto il general manager giallorosso continua a monitorare il panorama con nuovi scenari che potrebbero crearsi con le ultime evoluzioni di mercato.

Calciomercato Roma, il Chelsea ha l’accordo con Balogun: Lukaku più lontano

Le ambizioni di Mourinho, infatti, sono note a tutti e se ci fosse la possibilità di prendere un campione, magari a buon prezzo, lo Special One sarebbe molto felice di concludere l’affare. Per questo le antenne sono ancora dritte per captare ogni segnale.

Uno molto importante arriva direttamente dalla Premier League, dove il Chelsea si sta muovendo per prendere Florian Balogun dall’Arsenal. Come riporta Footballtransfers.com, i Blues hanno l’accordo con il giocatore francese, ma non vogliono pagare i 50 milioni richiesti dai Gunners. L’offerta per ora si aggira intorno ai 30, ma il club di Stamford Bridge deve stare attento anche al Monaco. In caso l’affare andasse in porto, il passaggio del francese nella zona ovest di Londra chiuderebbe la porta a Lukaku che sarebbe libero di partire.