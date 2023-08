Lukaku alla Roma, bomba “Gazzetta”: blitz a Londra

L’ipotesi di poter prendere l’ex attaccante dell’Inter non è così lontana e la Roma potrebbe rinforzarsi molto in questo calciomercato

Il calciomercato della Roma non può scorrere tranquillo, c’è una legge dell’universo che impedisce al club di Mourinho di concludere un affare senza che ci siano impedimenti. A dimostrarlo è l’andamento dell’affare Zapata che ha subito un rallentamento non indifferente nelle ultime ore. Il passaggio del colombiano nella Capitale era previsto per lunedì, mentre ora c’è da aspettare ancora prima che questo avvenga.

Le prime avvisaglie di un possibile intoppo ci erano state già domenica, quando sembrava tutto fatto. Gasperini, però, ha deciso di schierare dal primo minuto Zapata contro il Sassuolo, dimostrando quanto sia importante per lui. Una decisone che conferma la frenata nella trattativa che, però, non è tramontata. La decisione per il trasferimento, però, spetta tutta a Duvan che ora deve scegliere quali saranno i prossimi passi per il suo futuro.

Parallelamente, la Roma non sta ad aspettare con le mani in mano e continua a guardarsi intorno per individuare il prossimo attaccante titolare. I nomi nella lista erano tanti, ma ce n’è uno che è salito alla ribalta proprio in queste ultime ore a causa del rallentamento dell’affare con l’Atalanta.

Calciomercato Roma, Souloukou lavora per prendere Lukaku

Uno dei nomi che si è scaldato molto è quello di Romelu Lukaku, ormai scaricato da tutti i club che lo avevano contattato. L’Inter ha deciso di virare su Arnautovic come rinforzo in avanti, preferendolo proprio al belga che aveva rovinato i rapporti trattando con la Juventus.

Ora sulle sue tracce è piombata la Roma che, come riporta la Gazzetta dello Sport, sta facendo sul serio per portarlo nella Capitale. In queste ore, infatti, Lina Souloukou sarebbe a Londra e tutto porta a pensare che stia trattando per prendere il giocatore. Se andasse in porto sarebbe un affare molto importante che permetterebbe a Mourinho di alzare l’asticella degli obiettivi in questa stagione. Il traguardo minimo sarebbe quello di arrivare in Champions League. Bisognerà vedere come il CEO giallorosso riuscirà a sfruttare i pochi fondi disponibili per il mercato.