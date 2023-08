Lukaku ha deciso: “Hanno avvertito Allegri”

Lukaku ha deciso, la rivelazione arriva durante la consueta diretta: “Hanno avvertito Allegri”. Ecco il possibile scenario

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile interesse della Roma per Romelo Lukaku: l’attaccante belga è ancora ancorato al Chelsea, nonostante quello che è stato soprattutto un accordo che sarebbe stato trovato con la Juventus e un’offerta araba che il giocatore non avrebbe accettato. Insomma, a poco meno di due settimane dalla chiusura delle operazioni, Lukaku è a Londra fuori rosa, visto che Pochettino ha parlato chiaro, per lui di spazio non ce ne sarà.

Senza dubbio è la Juventus la squadra favorita a trovare un accordo da qui alla fine del mercato anche perché la Roma, a differenza di quanto venuto fuori questa mattina, ha smentito tutte le voci di un viaggio di Lina Souloukou a Londra per cercare di chiudere l’operazione. Insomma, se ne parlerà fino alla fine, ma rimane una di quelle suggestioni più che una cosa reale. Vedremo.

Lukaku ha deciso: “Vuole solo la Juventus”

Intanto, però, il nome di Lukaku rimane in orbita Juventus, con il giornalista Momblano che, nella giornata di oggi, ha parlato durante il programma Twitch Juventibus. Ecco quelle che sono state le sue parole: “La posizione di Lukaku è ancora ferma: vuole la Juventus. Il belga ha ricevuto nuove rassicurazioni da parte del club bianconero, mentre il tecnico Max Allegri è stato informato che la trattativa non si è ancora spenta del tutto”.

Quindi, ricapitolando: c’è sempre la Juventus davanti a tutti, con la Roma che (forse) guarda con un certo interesse a quello che potrebbe succedere da qui ai primi giorni di settembre quando suonerà il gong sulle operazioni (in entrata) del massimo campionato italiano. Da quella data in poi rimarranno aperti alcuni mercati esteri, ma solo in uscita, Pinto, potrebbe operare.