Lukaku, niente Arabia Saudita: gli agenti spingono, nuovo ribaltone

Il conto alla rovescia per la fine della sessione estiva di calciomercato è iniziato e la telenovela delle ultime ore potrebbe essere quella relativa a Romelu Lukaku.

Il campionato di Serie A è già iniziato ma la Roma sta ancora cercando un nuovo attaccante in grado di sostituire l’infortunato Abraham, che resterà fuori almeno per tutto il 2023. La bella notizia per José Mourinho è che Andrea Belotti ha esordito con una doppietta contro la Salernitana dopo che nello scorso campionato era rimasto addirittura a secco.

I tifosi giallorossi hanno ancora fiducia in Belotti, che l’anno scorso ha comunque offerto sempre il massimo impegno. Resta comunque necessario un nuovo acquisto nel reparto offensivo, come noto del resto dall’inizio di questa sessione di calciomercato. I nomi accostati ai giallorossi sono stati tanti, in particolare quelli di Gianluca Scamacca poi passato all’Atalanta e di Alvaro Morata rimasto all’Atletico Madrid.

La soluzione finale potrebbe essere Duvan Zapata dall’Atalanta, ma l’affare non è ancora chiuso e così è rispuntata l’ipotesi Romelu Lukaku. Una trattativa molto difficile, ma non impossibile sopratutto se a poche ore dalla fine della sessione estiva di calciomercato dovesse trovarsi ancora senza una nuova squadra, dal momento che il Chelsea lo ha da tempo scaricato.

Calciomercato Roma, West Ham in pole position per Lukaku

Nonostante gli interessi dei club della Saudi Pro League, Lukaku non ha nessuno intenzione – almeno per ora – di raggiungere Cristiano Ronaldo e tutti gli altri campioni che hanno deciso di andare a giocare in Arabia Saudita. La sua intenzione è quella di restare in Europa e secondo quanto riportato dal sito “Footballtransfers.com” gli agenti starebbero spingendo in queste ore per imbastire una trattativa con il West Ham, altro club di Premier League.

In questo momento il West Ham sarebbe in pole position per l’acquisto di Lukaku, che però dovrà accontentare le richieste del Chelsea. Non sono inoltre da escludere le altre due piste che portano alla Juventus e al Tottenham, che ha provato a chiederlo in prestito.

Il prestito sarebbe l’unica opzione percorribile anche per la Roma, che però non è citata nel pezzo di “Footballtransfers.com” nonostante le voci delle ultime ore.