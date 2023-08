Addio Zapata: terminato l’incontro con l’Atalanta

La trattativa che porta l’attaccante dell’Atalanta alla Roma ha cambiato rotta negli ultimi giorni di questo calciomercato

L’affare sembrava quasi fatto, ma ora tutto sembra essere cambiato. Il passaggio di Zapata alla Roma ha subito un’evoluzione non indifferente in questi giorni di agosto, in cui si aspetta la fine del calciomercato. Nel mentre, Mourinho aspetta l’arrivo di un attaccante che possa reggere il peso del reparto offensivo nella prossima stagione dopo averlo chiesto a lungo a Tiago Pinto.

Questo sembrava essere partito nel migliore dei modi dopo aver portato in giallorosso ben quattro giocatori: due prima dell’inizio del calciomercato (Aouar e Ndicka) e altri due nei dieci giorni successivi (Llorente e Kristensen). Dopo di che è riuscito a prendere solo Paredes e Renato Sanches nelle scorse settimane, andando a colmare tutte le lacune della linea mediana giallorossa. Del prossimo attaccante titolare della Roma, però, ancora nessuna traccia.

Di nomi ne sono circolati tanti e tutti hanno orbitato intorno al club in questi mesi, ma nessuno di questi è sembrato veramente così vicino. In questi giorni si è aggiunto anche Romelu Lukaku, che è rimasto ai margini del Chelsea. Il club vorrebbe venderlo per rientrare del suo cartellino e della spesa del suo ingaggio, ma non c’è ancora nulla di concreto.

Calciomercato Roma, salta l’affare Zapata

Così tutti i tifosi giallorossi stanno aspettando per scoprire quale sarà l’attaccante che prenderà il posto di Tammy Abraham nelle gerarchie di Mourinho nella prossima stagione. Molto difficilmente questo sarà Duvan Zapata, la cui pista si era già raffreddata nei giorni scorsi.

Come riporta Gianluca Di Marzio, poi, l’affare è totalmente saltato. Oggi, infatti, ci sarebbe stato un incontro tra l’agente del giocatore e l’Atalanta proprio per definire il passaggio del trentenne alla Roma. La trattativa è stata bloccata dalla società e quindi l’ex Sampdoria e Napoli resterà a Bergamo in questa stagione. A far saltare la mosca al naso di qualcuno era stata già la convocazione del fine settimana con conseguente schieramento dal primo minuto del giocatore. Ora, l’affare è tramontato definitivamente, con la Roma che deve correre ai ripari e individuare un nuovo giocatore.