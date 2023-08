Arriva l’ultimo botto di mercato: così cambia tutto

Arriva la novità che tutti gli appassionati stavano aspettando: ecco l’app di Calciomercato.it con aggiornamenti, interviste ed esclusive

La fine del calciomercato è alle porte, ma le notizie non si fermano mai. Sei un vero appassionato di calcio? Aspetti sempre gli aggiornamenti sulla Serie A? Non perdere tempo e scarica l’app di Calciomercato.it. Sempre nuovi aggiornamenti, interviste, approfondimenti ed esclusive per rimanere sempre sul pezzo ed essere al passo con gli eventi.

All’apertura dell’applicazione entrerai nella sezione notizie, in cui potrai accedere a un feed aggiornato costantemente e in tempo reale con tutte le notizie più rilevanti sulla Serie A, sui maggiori campionati esteri e, ovviamente, sul calciomercato. Oltre questo, grande spazio alle grandi esclusive curate dalla redazione di Calciomercato.it e le principali notizie raccolte grazie alla rassegna stampa nazionale e dalle altre nazioni, per non farti mancare nulla e conoscere il panorama calcistico a 360°. E per avere sempre a portata di mano l’evolvere delle notizie, potrai anche salvarle, in modo da rimanere sempre aggiornato.

Scaricando l’app, potrai seguire in tempo reale anche i risultati di tutte le partite della tua squadra del cuore e degli altri campionati o tornei mondiali.

Calciomercato.it: scarica l’app per rimanere sempre aggiornato

Nella sezione dei video, invece, potrai seguire tutti gli aggiornamenti di Calciomercato.it, con le immagini esclusive degli inviati, curiosità e molto altro ancora. Infine, tramite le impostazioni potrai anche personalizzare le preferenze rendendo perfetta l’applicazione in base alle tue esigenze. Non perdere tempo, scarica subito l’applicazione di Calciomercato.it e resta sempre aggiornato sulle notizie del mondo del calcio.

Scarica subito la nuova app gratuita di Calciomercato.it e resta sempre aggiornato con tutte le notizie sulla tua squadra del cuore e da tutto il mondo il calcio e del calciomercato.