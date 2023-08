Mourinho firma per quattro anni: annuncio UFFICIALE

L’allenatore della Roma ha deciso di prolungare il proprio accordo portando il contratto fino al 2027 dopo aver firmato

La Roma in questi ultimi mesi ha vissuto diversi cambiamenti, soprattutto nello staff dirigenziale. A dare man forte ai Friedkin è approdata in giallorosso Lina Souloukou, che è diventata la nuova CEO della società giallorossa. Al fianco di Tiago Pinto, invece, è stato preso Mauro Leo come direttore sportivo, che coadiuva il portoghese nella gestione dei prestiti minori e negli affari dei giovani talenti.

Qualche giorno fa, invece, sono stati presi due nuovi dirigenti per migliorare il reparto marketing della società, sempre molto attivo. La Roma sta cercando di farsi notare sempre di più con iniziative e nuovi eventi per cercare di attirare sempre più nuovi tifosi, a partire dai giovani che si stanno allontanando dal calcio. Per aumentare anche le vendite all’estero, che rappresenta un bacino di utenza inestimabile, i giallorossi hanno dato vita anche ad alcune tourneé in modo da aumentare l’appeal.

L’ultima in ordine cronologico è stata quella del novembre dello scorso anno, quando durante la pausa per il Mondiale in Qatar la Roma si è allenata in Giappone. In questi mesi, poi, la società sarebbe dovuta tornare in Asia, ma a causa di alcuni problemi con l’organizzatore i Friekdin hanno preferito rimanere a Trigoria.

Mourinho prolunga il contratto: altri quattro anni con Adidas

Una grande novità, poi, è stato l’addio alla New Balance come sponsor tecnico per approdare in Adidas. Il brand tedesco da questa stagione creerà le maglie da gioco per i giallorossi, che così si sono assicurati la presenza nei negozi del marchio sparsi in tutto il mondo.

Proprio la marca di abbigliamento sportivo, può esultare perché uno dei personaggi di spicco della Roma ha deciso di rinnovare la partnership. Si tratta di José Mourinho che, tramite i propri canali social ufficiali, ha annunciato di aver prolungato il suo accordo con i tedeschi per altri quattro anni. Lo Special One e Adidas resteranno insieme fino al 2027, con l’allenatore di Setubal che ha ripercorso i passi della Roma rimanendo con il brand.