Verona-Roma, designazione shock: non era mai successo prima

La seconda giornata di Serie A sarà ricordata non solo per i risultati e per i probabili eurogol, ma anche per la decisone dell’AIA

Mancano ormai pochi giorni alla seconda partita di Serie A, con la Roma che sfida l’Hellas Verona. In Veneto, i giallorossi scenderanno in campo in trasferta per affrontare Djuric e compagni che sono riusciti a vincere l’esordio stagionale. Alla prima giornata, infatti, i gialloblù hanno sconfitto l’Empoli 1-0 grazie alla rete di Bonazzoli, entrato nel secondo tempo in cui è riuscito a finire sul tabellino.

La Roma si presenta con una formazione diversa, grazie al ritorno in campo di Pellegrini e Dybala, ma non ci sarà ancora la prima punta che Mourinho chiede. L’attaccante titolare è ancora latitante e Tiago Pinto sta cercando di stringere per portarlo dallo Special One. La trattativa per Zapata sembrava essere conclusa, salvo poi una brusca frenata da parte dell’Atalanta che sembra aver cambiato idea dopo l’infortunio di El Bilal Touré.

La decisione sul futuro spetta a Zapata, con Gasperini che gli ha regalato i primi 45 minuti dell’anno. Il colombiano, poi, piace al tecnico e potrebbe rimanere nelle gerarchie. Per questo motivo Pinto ha deciso di ricominciare a guardarsi intorno e per questo ha messo gli occhi su Romelu Lukaku, fuori dai piani del Chelsea.

Verona-Roma, Doveri arbitro: cade il vincolo territoriale

Nei prossimi giorni il general manager potrebbe sorprendere Mourinho, così come invece ha già fatto l’Associazione Italiana Arbitri con una designazione tutta speciale per la partita contro l’Hellas Verona. La decisione dell’organo, infatti, rappresenta una novità.

Come si legge, a dirigere Verona-Roma sarà Doveri, arbitro della sezione di Roma e residente proprio nella Capitale. La scelta è figlia di un ragionamento che ha portato all’abolizione del vincolo territoriale, ovvero evitare di affidare ad arbitri di una sezione, partite con squadre della città corrispondenti. Non è la prima volta che, però, succede una cosa simile. In passato Pierluigi Collina ha arbitrato alcune volte il B0logna pur essendo di quella sezione e proprio con Mourinho si è assistito a una partita tra Inter e Roma diretta da Simone Sozza di Milano.