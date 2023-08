Zapata tra Atalanta e Roma: blitz risolutivo dell’agente

Il rappresentante del giocatore hanno deciso di incontrare la dirigenza per definire il passaggio alla Roma in questo calciomercato

La trattativa sembrava una suggestione, poi quasi fatta e ora è tornata ad essere in bilico. L’affare Zapata era quello che avrebbe portato il prossimo attaccante in giallorosso, con Mourinho che vuole un profilo di un certo tipo per rinforzare l’attacco. Dopo tutti i nomi svaniti in queste settimane, quello del colombiano dell’Atalanta soddisfaceva sia i piani dello Special One che quello di Tiago Pinto.

Il general manager, infatti, sta cercando di rientrare nel settlement agreement firmato con la Uefa e che sta dando non pochi problemi al club. Già a gennaio, infatti, non sono stati presi giocatori che avrebbero fatto comodo alla manovra e per di più in due anni Pinto ha speso poco più di 10 milioni. Un’impresa molto importante a fronte delle cessioni che già a giugno sono state diverse. Entro il 30 di quel mese, il gm aveva raccolto 30 milioni grazie alle partenze di Kluivert, Perez, Missori, Volpato e Tahirovic.

Dopo di loro, invece, sono partiti anche gli altri esuberi e Roger Ibanez che ha raggiunto l’Arabia per una trentina di milioni. Ora di liquidi per la manovra non ce ne sono molti, ma Pinto sta riuscendo ad avvicinarsi a diversi calciatori low cost, come ad esempio Duvan Zapata, che potrebbe lasciare a poco l’Atalanta.

Calciomercato Roma, l’agente di Zapata è a Bergamo

Utilizzare il condizionale è d’obbligo perché Giampiero Gasperini ancora vede Duvan all’interno delle sue gerarchie e non vorrebbe privarsene così facilmente. Dopo l’infortunio di El Bilal-Touré, poi, la situazione è cambiata ancora con il maliano che dovrà stare fuori per diversi mesi.

Come riporta Mirko Calemme, però, l’affare potrebbe sbloccarsi proprio in queste ore. L’agente di Zapata è a Bergamo e ha incontrato la società per discutere della cessione dell’attaccante. I nerazzurri vorrebbero tenerlo, mentre l’ex giocatore del Napoli e della Sampdoria vorrebbe giocare per José Mourinho. Il summit tra le parti è stato organizzato proprio per cercare di sbloccare la situazione nel minor tempo possibile.