Calciomercato Roma, doppio intreccio con il Milan: tentativo finale

I rossoneri hanno deciso di mettere i bastoni tra le ruote della Roma in questi ultimi giorni di calciomercato estivo in cui manca una punta

Prima mancava solo una punta, adesso manca anche il tempo a disposizione per prenderla. Il calciomercato della Roma si sta facendo sempre più difficile man mano che passano i giorni. Ne mancano solo otto alla fine della finestra delle trattative ed entro il primo settembre Mourinho deve avere la prossima punta titolare. L’infortunio di Tammy Abraham ha lasciato una voragine nell’attacco romanista, che non è stata ancora colmata.

I nomi che sono orbitato intorno alla Roma sono stati tanti, ma in queste settimane nessuno di loro è mai approdato in giallorosso. Da Morata a Scamacca fino a Duvan Zapata e Lucas Beltran: i talenti nel mirino di Tiago Pinto non sono stati pochi, ma il gm non è riuscito a fare passi in avanti per prenderli. A bloccare la campagna acquisti è stato soprattutto quel settlement agreement che la Roma ha firmato per non incorrere in una sanzione da parte della Uefa. Questo, però, ha di fatti legato le mani del club.

Per completare una campagna acquisti sostenibile, infatti, sono state tante le rinunce effettuate dal general manager e dall’allenatore di Setubal che vuole alzare l’asticella delle ambizioni. Per farlo, però, ha bisogno di un nuovo attaccante e per questo motivo la ricerca non si è fermata.

Calciomercato Roma, il Milan su Taremi ed Ekitike

Così tornano di moda anche quei nomi che sono stati solo accarezzati dal club come ad esempio Mehdi Taremi e Hugo Ekitike. I due sono profili che non fanno impazzire la piazza, ma potrebbero essere le alternative giuste per colmare la lacuna lasciata in attacco.

Come riporta il Corriere dello Sport, però, sui due c’è anche il Milan che ha intenzione di fare passi in avanti, soprattutto per il francese. Mentre la punta del Porto è valutato 20 milioni, l’attaccante del Paris Saint-Germain può partire in prestito con diritto di riscatto, offerta che hanno presentato i rossoneri al club della Ligue 1. Questi, però, potrebbero richiedere l’obbligo di riscatto a Pioli che vorrebbe avere una mano per pagare il ricco ingaggio del giovane talento. La Roma non può perdere tempo, anche alla luce delle tante concorrenti in cerca di punte.