Calciomercato Roma, proposto a Mourinho: svelato il Piano C

L’allenatore della Roma continua a guardarsi intorno per individuare il prossimo attaccante giallorosso da prendere in questo calciomercato

Una ricerca che dura da mesi, quella della Roma per la punta centrale che prenderà il posto di Tammy Abraham. Mourinho sperava di ricevere la prossima punta giallorossa nelle prime settimane della finestra estiva di calciomercato e invece sta ancora attendendo diligentemente. Dall’altra parte, invece, Tiago Pinto sta lavorando proprio per accontentare le richieste dello Special One.

Il nome più caldo di questo mese di agosto era quello di Duvan Zapata, nonostante la grande prestazione del Gallo Belotti contro la Salernitana. L’attaccante della Roma ha segnato due bei gol contro gli amaranto che, invece, hanno risposto con i guizzi di Candreva, che risveglia sempre il suo talento contro i giallorossi. Nonostante la buona partita dell’ex Torino, Mourinho stava aspettando l’arrivo del colombiano, che invece non avverrà più.

Oggi, infatti, c’è stato un incontro con l’agente del giocatore che ha definito il futuro di Duvan. Così la ricerca si è spostata su altri profili come quello di Romelu Lukaku che farebbe impazzire la piazza. Solo l’idea sta mandando su di giri i tifosi che stanno sognando solo all’idea di averlo in squadra.

Calciomercato Roma, offerto Jovic come Piano C

Prendere l’attaccante belga, però, non è facile per diversi motivi perché il Chelsea non chiede poco per liberare il calciatore. Nonostante il decreto crescita, poi, l’ingaggio del trentenne non è così abbordabile come si può pensare e prenderlo significa chiedere uno sforzo non indifferente ai Friedkin.

Così tra tutti i nomi che stanno orbitando intorno alla Roma, ne è salito un altro alla ribalta come Piano C. Si tratta di Luka Jovic che, come conferma Roberto Maida in diretta a Radio Radio, è stato proposto ai giallorossi. L’attaccante della Fiorentina è ormai in uscita dalla Viola e non fa parte delle gerarchie di Italiano che vorrebbe cederlo. L’arrivo di Beltran e di Nzola hanno chiuso la porta all’ex Real Madrid, che non può fare altro che cercare una nuova squadra per rimettersi in gioco.