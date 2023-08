Marcos Leonardo, non è ancora finita: rilancio da 25 milioni in Premier

L’attaccante brasiliano, che piace tanto alla Roma, è finito nel mirino di un club che vorrebbe prenderlo in questa finestra di calciomercato

La Roma continua sempre la sua ricerca per il prossimo attaccante che possa soddisfare José Mourinho. Ormai la società è grande ritardo sulla tabella di marcia visto che tra otto giorni finisce il calciomercato e non c’è ancora una punta. Lo Special One avrebbe voluto abbracciarla già durante il ritiro in Portogallo, ma le tempistiche e le trattative hanno portato a concludere la preparazione con al rosa incompleta.

Basti pensare al fatto che Leandro Paredes e Renato Sanches sono approdati pochi giorni prima della partita contro la Salernitana. Anche i due sono elementi importanti della rosa e Mourinho avrebbe voluto allenarli con largo anticipo. I due del PSG, però, sono arrivati e ora tutti gli sforzi devono essere concentrati sull’attacco, in cui lo Special One vorrebbe due innesti. Il primo è di sicuro una punta centrale che possa prendere il posto di Tammy Abraham.

Il secondo sarebbe un attaccante più rapido e la ricerca di era fermata su Marcos Leonardo, il talentino brasiliano del Santos che vuole approdare nella Capitale. Le trattative con i bianconeri si sono arenate perché non vogliono cederlo ora, con il mercato in entrata chiuso e in piena corsa salvezza.

Calciomercato Roma, il Manchester United vuole Marcos Leonardo

La trattativa, però, dovrebbe concludersi a gennaio, quando sarà finito il campionato brasiliano. In quel mese si scoprirà quale sarà il futuro del Santos e di conseguenza anche di Marcos Leonardo, per cui la Roma ha offerto i 18 milioni richiesti dalla società.

Per l’arrivo del talentino, però, non si può subito esultare perché sulle sue tracce è piombato il Manchester United. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i Red Devils sono pronti a mettere sul piatto ben 25 milioni (20+5 di bonus) per strapparlo alla Roma. Un blitz da incubo per Pinto e per Mourinho, così come per i tifosi della Roma che speravano di vedere almeno un volto nuovo nel reparto offensivo a partire da gennaio.