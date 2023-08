Nuovo attaccante Roma, blitz a sorpresa: ufficialità imminente

La Roma sta per concludere una cessione dopo che nelle ultime ore di calciomercato si è registrata l’accelerata decisiva

L’ultima settimana di calciomercato è la più frenetica di tutte, con le squadre che vogliono completare i reparti che accelerano i ritmi per mettere a segno gli ultimi colpi. Lo stesso sta succedendo alla Roma che è ancora alla ricerca di un attaccante da poter inserire in rosa e che possa prendere il posto di Tammy Abraham. L’attaccante si è infortunato nell’ultima giornata dello scorso campionato e resterà fuori fino a febbraio 2024.

Fino a quel momento, quindi la Roma avrà solo Andrea Belotti, a meno di un colpo di mercato che arrivi in questi giorni. I nomi sono diversi e molti di questi sono sfumati nelle scorse settimane. Da Alvaro Morata a Gianluca Scamacca, ora i giallorossi sono concentrati su Lukaku, che è alla ricerca di un nuovo club con cui giocare. Il Chelsea, infatti, lo ha scaricato da tempo e Pochettino ha reso chiara la posizione del giocatore nei Blues.

Oltre a lui, si parla anche di Duvan Zapata, con l’Atalanta che ha bloccato il suo passaggio a Trigoria proprio in questi giorni, e di giocatori come Luka Jovic. La punta serba non ha spazio nella Fiorentina e potrebbe approdare in giallorossi in caso le squadre si accordassero in questi ultimi giorni.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Azmoun

Proprio in queste ore stanno spuntando nomi nuovi nella lista di Tiago Pinto che ha deciso di guardarsi intorno per non rimanere senza nuovi attaccanti. Le alternative non mancano e ora il general manager deve solo decidere su chi concentrare gli sforzi in questo finale di mercato.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la Roma ha effettuato un blitz a sorpresa per Sardar Azmoun, attaccante del Bayer Leverkusen. L’iraniano è in arrivo dal Bayer Leverkusen, con i giallorossi che potrebbero accoglierlo proprio in giornata Dopo anni in cui il suo nome è stato accostato a quello dei giallorossi, ora sembra arrivato il momento del ventottenne che può vestire la maglia giallorossa in questa stagione.