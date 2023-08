Renato Sanches, il messaggio della Roma dopo l’allenamento

Renato Sanches, dopo le indiscrezioni delle ultime ore per via di un possibile infortunio, arriva il messaggio della Roma dopo l’allenamento di questa mattina

Questa mattina la Roma si è allenata in vista della gara di sabato sera contro il Verona. La squadra di Mourinho deve trovare in tutti i modi la prima vittoria di questa stagione dopo il pareggio dell’Olimpico contro la Salernitana domenica scorsa. Intanto, lo Special One, è sicuro di poter impiegare sia Dybala che Pellegrini, che hanno scontato la squalifica, e che saranno in campo dal primo minuto. Sulla Joya di dubbi non ce ne sono.

Nelle scorse ore, comunque, è scattato un allarme per Renato Sanches che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è uscito anzitempo dal terreno di gioco d Trigoria. Un infortunio, si spiegava nell’articolo, ma poco fa la Roma ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram che ha tanto il sapore di essere un messaggio. Ecco quello che è venuto fuori.

Renato Sanches, il messaggio della Roma

La pagina ufficiale del club capitolino qualche minuto fa ha piazzato una foto, che potete vedere sotto, con un Renato Sanches sorridente che fa il gesto dell’ok. Sì, appare proprio un segnale piazzato qualche minuto dopo la notizia di quello che sembrava essere un infortunio. Insomma, tutto rientrato. Almeno questa è la sensazione.

Se così fosse, il portoghese arrivato la settimana scorsa dal Psg, dopo il buon debutto contro la Salernitana, potrebbe anche essere mandato in capo dal primo minuto nella prima trasferta di questa stagione. Una trasferta che nasconde molte insidie in un campo che di solito è stato ostico per i giallorossi. Ma si deve vincere a tutti i costi, in attesa di Azmoun, l’attaccante scelto da Pinto per affiancare Belotti in questa stagione.