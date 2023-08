Zapata bianconero: cambia tutto in 24 ore

Zapata bianconero, cambia tutto il 24 ore: l’attaccante dell’Atalanta nel mirino del club di Premier League. Ecco quello che sta succedendo

La Roma ormai, ameno un attaccante, lo ha preso: alle 20 questa sera Azmoun, centravanti del Bayer Leverkusen, è atteso a Ciampino. Un’operazione nata e chiusa nello spazio di pochissimo tempo, dopo che ieri l’Atalanta ha deciso di chiudere per Zapata. Niente da fare, il colombiano non vestirà il giallorosso nonostante quelle che erano le indiscrezioni di inizio settimana.

Tutto finito? Macché: è notizia di questi minuti infatti un interesse concreto e reale per l’attaccante in forza a Gasperini dei bianconeri inglesi del Fulham, che hanno ceduto Mitrovic in Arabia Saudita e che sono alla ricerca di un attaccante. La notizia è riportata da Lyall Thomas di Sky Sports UK, che svela che il club di Premier League ha mostrato un interesse concreto, reale, nei confronti di un giocatore che fino a ieri i bergamaschi non volevano cedere.

Zapata bianconero, forte interesse del Fulham

La Roma, questa volta, e fortunatamente, non si è fatta trovare impreparata. Lo Special One inoltre ha già parlato con Azmoun e sicuramente nel dettaglio il discorso si è incentrato su quello che è il ruolo del giocatore, su come dovrebbe giocare insieme a Dybala e Belotti.

In ogni caso l’amaro in bocca rimane. Prendere Zapata – uno che conosce il calcio italiano e che se sta bene può ancora fare la differenza – è una cosa. Prendere Azmoun è un’altra. Si spera che la scelta possa essere di quelle giuste, di quelle che possono dare uno slancio importante al campionato giallorosso che si è messo subito in salita con il pareggio contro la Salernitana e che sabato sera sarà impegnata in un ostico impegno contro il Verona in trasferta. Ci saranno però Dybala e Pellegrini, assenti nel primo match di questa stagione e che hanno scontato il turno di squalifica.