Calciomercato Roma, poker per Mourinho: assalto finale

L’allenatore della Roma sta ancora aspettando la prossima punta centrale in questa finestra di calciomercato che sta per finire

Mourinho può essere soddisfatto a metà visto che ieri sera a Ciampino è sbarcato Sardar Azmoun, nuovo attaccante della Roma. La punta iraniana arriva in prestito dal Bayer Leverkusen ed è stato preso dopo la brusca frenata dell’affare Zapata. L’Atalanta, infatti, aveva deciso di interrompere l’affare salvo poi tornare sui suoi passi e comunicare a Pinto dia ver accettato l’offerta. A quel punto, però, il gm aveva già individuato l’alternativa al colombiano.

Il ventottenne ex Zenith San Pietroburgo, però, non è l’attaccante titolare che Mourinho chiede per rinforzare il suo reparto offensivo. All’appello manca una punta di peso come Romelu Lukaku, che tutti i tifosi sognano di vedere in giallorosso nella prossima annata. L’affare non è dei più semplici visti i costi dell’operazione, considerando soprattutto l’ingaggio che il belga percepisce con il Chelsea. Probabile che qualcosa si muova verso la fine della finestra, ma aspettare ancora è pericoloso.

Per questo motivo, Tiago Pinto ha individuato diverse alternative che possano fare al caso di José, in modo da accontentarlo. I giorni a disposizione per imbastire una nuova trattativa sono pochi e il general manager dovrà essere molto veloce per riuscire a portare nella Capitale un volto nuovo.

Calciomercato Roma, quattro nomi nel mirino: le alternative a Lukaku

I profili nel mirino della Roma sono molto diversi e uno dei nomi che è circolato nei giorni scorsi è quello di Hugo Ekitike. L’attaccante del Paris Saint-Germain non ha molto spazio nel club e potrebbe lasciare la società proprio in questi ultimi giorni di calciomercato estivo.

Come riporta il Corriere dello Sport, oltre a lui ci sono altri quattro nomi nella lista della spesa di Pinto. Si tratta di Jhon Cordoba del Krasnodar, Noah Ohio dello Standard Liegi, Petkovic della Dinamo Zagabria e Mo Bayo del Lille. I profili non mancano per la Roma che ora deve riuscire solo a portare una punta centrale nella Capitale, anche se il sogno vero e proprio ha un nome e cognome preciso: Romelu Lukaku.