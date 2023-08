Lukaku alla Roma, Juventus rifiutata

Mourinho e tutti i tifosi giallorossi hanno un solo nome in mente per questo calciomercato estivo che è agli sgoccioli: Lukaku

Eppur si muove, anzi guardando più attentamente sembra avvicinarsi a grande velocità. Come fa sempre in campo palla al piede, Romelu Lukaku ha iniziato la sua progressione che non porta dritta nell’area di rigore avversaria. Stavolta, l’attaccante belga ha messo nel mirino la Roma, che potrebbe essere la sua nuova squadra per la prossima stagione. Mourinho sta sognando il suo approdo da diverse settimane, così come i tifosi giallorossi.

Sin dai primi giorni di giugno, la Roma è alla ricerca di un attaccante che possa prendere il posto di Tammy Abraham infortunato. I nomi nel mirino erano tanti e inizialmente i più caldi erano quelli di Gianluca Scamacca e Alvaro Morata. I due, però, hanno preso strade diverse e allora Tiago Pinto ha cominciato a muoversi monitorando altri giocatori che sarebbero potuti approdare nelle scorse settimane. La girandola di nomi, però, per adesso ha portato a Sardar Azmoun.

Tra lo scontento di alcuni tifosi, però, è rimasto vivo il sogno Romelu Lukaku, che è in rotta con il Chelsea. Mauricio Pochettino, infatti, ha deciso di metterlo fuori squadra, con l’Inter che avrebbe voluto riprenderlo in prestito. I discorsi intavolati con la Juventus, però, hanno indispettito i nerazzurri che hanno deciso di tirarsi indietro.

Lukaku alla Roma, trattativa avviata per il prestito

Proprio la Juventus aveva fatto dei passi in avanti per prendere il giocatore, ma l’offerta presentata al Chelsea è stata rispedita al mittente. Come riporta il Telegraph, infatti, i bianconeri hanno chiesto ai Blues 30 milioni più il cartellino di Lukaku per Vlahovic.

La proposta non ha entusiasmato il club inglese che ha deciso di rifiutare. I tentativi dei torinesi, troppo lenti, hanno indispettito lo stesso Lukaku che, come riporta il quotidiano inglese, ha deciso di non andare in Piemonte comunicando all’agente e al club di voler andare alla Roma in prestito. La trattativa, che prevede il trasferimento a titolo temporaneo di un anno senza obbligo di riscatto, è avviata, i prossimi giorni saranno fondamentali per il futuro della Roma e di Romelu.