Lukaku in prestito: il Chelsea ha detto sì

Lukaku è l’obiettivo primario di questo calciomercato estivo della Roma, che è alla ricerca di un attaccante blasonato

La Roma continua a inseguire il sogno per rialzare le sorti di questo calciomercato estivo. Nei primi dieci giorni tutto sembrava andare a gonfie vele, con Pinto che non aveva ceduto titolari ed era riuscito a racimolare i soldi necessari per il settlement agreement con gli esuberi. In entrata, poi, erano arrivati ben quattro giocatori, di cui due in prestito e gli altri due a parametro zero. Una serie di trattative importanti e all’insegna della sostenibilità.

Dopo quei giorni, in cui tutto sembrava andare a gonfie vele, è arrivata la doccia gelata che ha riportato tutti i tifosi sulla terra o anche più giù. Nemanja Matic ha chiesto la cessione portando la Roma a dover scegliere in fretta e furia un nuovo regista. Per colmare le lacune a centrocampo sono arrivati Leandro Paredes e Renato Sanches, che hanno permesso a Mourinho di rinforzare la rosa con grande qualità.

Tutti gli sforzi, però, erano concentrati – ed erano da concentrare – per prendere il prossimo attaccante titolare della rosa rimasta orfana di Tammy Abraham. L’infortunio dell’inglese ha lasciato Mourinho senza uno dei giocatori più importanti del progetto e per questo Pinto ha individuato diversi profili per sostituirlo. La telenovela, però, ha portato a molti rifiuti e abbandoni, fino all’approdo di Sardar Azmoun a Ciampino ieri sera.

Lukaku può partire in prestito: Miurinho esulta

Il vero sogno dell’estate romanista ha un n0ome e un cognome che in Italia sono più che noti: si tratta di Romelu Lukaku. L’attaccante belga è ormai fuori dai piani del Chelsea, così come dell’Inter che lo ha abbandonato dopo il voltafaccia con la Juventus. Visto che nessuno è riuscito a prendere il trentenne, allora la Roma sta provando a inserirsi.

Come riporta David Ornstein, il Chelsea ha aperto al prestito del giocatore che può lasciare Londra a titolo temporaneo. Inizialmente, Romelu sarebbe dovuto partire solo a titolo definitivo, ma nessuna squadra ha bussato alla porta dei Blues. Così, la società si è convinta a lasciarlo partire in prestito, cosa che fa molto piacere alla Roma che potrebbe tentare un assalto in questi giorni. All’offerta dovrebbe essere affiancato l’obbligo di riscatto oppure un pagamento elevato senza poi clausole successive. Sulle sue tracce ci sono anche la Juventus e alcuni club arabi.