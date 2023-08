Lukaku offerto al Real Madrid: Ancelotti ha già deciso

L’allenatore della Roma può tentare l’assalto più tranquillamente visto che una possibile concorrente di calciomercato si è tirata indietro

Il calciomercato estivo della Roma ha preso una piega del tutto inaspettata in questi giorni finali di agosto. I giallorossi, infatti, sono ancora alla ricerca di un attaccante titolare che possa sostituire Tammy Abraham e fino a poche ore fa sembrava che la piazza fosse totalmente delusa. L’arrivo di Sardar Azmoun, infatti, non ha entusiasmato i tifosi che speravano di poter dare il benvenuto a qualcuno di più incisivo.

I nomi delle scorse settimane erano molto importanti e avevano fatto sognare tutti i tifosi. I primi giocatori accostati alla Roma erano Gianluca Scamacca e Alvaro Morata, con il primo che invece ha preferito approdare all’Atalanta. Il secondo, invece, è rimasto a Madrid con la maglia dell’Atletico, dopo essere stato vicino all’addio. Dopo che queste due trattative sono naufragate, Pinto ha cominciato a mettere nel mirino diverse alternative.

Tra tutti i calciatori accostati al club, l’unico arrivato è stato l’iraniano, che approda in prestito con diritto di riscatto. Oltre a lui, però, i tifosi vorrebbero vedere almeno un altro nome, magari di livello per continuare a sognare di arrivare in alto. Per questo motivo è salito alla ribalta il nome di Romelu Lukaku.

Florentino Perez pensa a Lukaku: Ancelotti dice la sua

Nelle ultime ore sembra essersi mosso qualcosa in direzione del belga, che era finito nel mirino di diversi club. In Italia i principali acquirenti erano Inter e Juventus, ma poi i nerazzurri hanno deciso di puntare forte su Arnautovic dopo uno screzio con il trentenne.

La Juventus, invece, vuole prima cedere Vlahovic e per questo è rimasta indietro. Di altri club interessati ce ne sono stati anche altri fuori dall’Italia e uno di questi è il Real Madrid. Come riporta El Nacional, Florentino Perez ha proposto Lukaku ad Ancelotti, visto che è un giocatore che ammira tanto. Il tecnico italiano, però, ha rifiutato il calciatore a causa di alcuni comportamenti extra campo che non lo hanno convinto. Una porta chiusa che libera la via della Roma per rendere il sogno realtà.