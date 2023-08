Roma, infortunio Sanches: esito degli esami e tempi di recupero

Il centrocampista della Roma ieri ha lasciato il terreno di gioco a metà allenamento ed ha svolto i controlli per evidenziare lesioni

La giornata di ieri è stata una delle più movimentate per i tifosi della Roma, che hanno assistito all’arrivo nella Capitale di Sardar Azmoun. L’attaccante iraniano è atterrato a Ciampino dopo una trattativa lampo che Tiago Pinto ha chiuso dopo il rifiuto dell’Atalanta nell’affare Zapata. La Dea, infatti, ha deciso di bloccare la trattativa per il colombiano per poi fare marcia indietro, ma ormai il general manager aveva preso la sua decisione.

Oltre a quello, poi, qualcuno ha cominciato già a storcere il naso perché uno dei giocatori più attesi della campagna acquisti potrebbe aver già dato forfait. Renato Sanches, infatti, ha dovuto lasciare il terreno di gioco a metà allenamento e tutto ha lasciato presagire a un problema muscolare. Per questo è partito subito l’allarme visto che il calciatore ha una tabella clinica non indifferente. Nella sua breve carriera sono stati già tanti gli infortuni di questo tipo.

Per questo motivo la Roma ha monitorato subito la situazione effettuando degli esami strumentali al Campus Bio-Medico e poi a Villa Stuart. Tra un controllo e l’altro, però, la società ha provato a rassicurare tutti i tifosi postando sui social una foto dell’ex Paris Saint-Germain mentre fa il segno “ok” alla camera con il pollice.

Roma, c’è lesione per Sanches: torna dopo il Milan

Un tentativo che, però, non sembra andato a buon fine visto che si è parlato del centrocampista e della sua condizione. Ciò che preoccupa i giallorossi è quando potranno riavere in campo il giocatore che aveva avut un buon impatto contro la Salernitana alla prima di campionato.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, poi, gli esami strumentali hanno evidenziato la lesione muscolare. Nella giornata di ieri c’era il timore che invece è diventato realtà. Questo porterà a dei tempi di recupero non così lunghi e il ritorno di Renato Sanches è previsto per metà settembre, quando sarà superata la sosta delle nazionali. Il giocatore, quindi, salterà la partita con l’Hellas Verona e molto probabilmente anche quella col Milan, questi sono i tempi di recupero.