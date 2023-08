Lukaku, ok il prezzo è giusto: incontro tra Chelsea e Roma, tutte le cifre

Grande attesa per l’incontro tra i dirigenti di Roma e Chelsea per l’affare Lukaku: tutte le cifre in ballo e perché c’è grande ottimismo.

La Roma è tornata prepotentemente sulle prime pagine di tutti i giornali sportivi italiani. La Gazzetta dello Sport dedica addirittura cinque pagine ai giallorossi: c’è grande euforia tra i tifosi, tornati a sognare in grande dopo le delusioni per una sessione di mercato finora non esaltante e per le tante trattative fallite in attacco. Con nomi tra l’altro non all’altezza di quello che Ryan Friedkin e Tiago Pinto stanno provando ora a portare a Trigoria: Romelu Lukaku.

Secondo il giornalista di Relevo Matteo Moretto, la distanza tra la domanda del Chelsea e l’offerta della Roma è ancora tanta, ma ci sono tanti motivi per restare ottimisti, su tutti i buoni rapporti tra il proprietario dei Blues Todd Boehly e la famiglia Friedkin.

La formula giusta è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Chelsea ha capito che non è più possibile trovare acquirenti per l’alto costo del cartellino: l’Al Hilal ha preso Neymar e Mitrovic, con la Juventus non è stato raggiunto l’accordo sulla valutazione di Vlahovic all’interno di un eventuale scambio.

Lukaku alla Roma: tutte le cifre in ballo

Il Chelsea, come confermato dalla Gazzetta dello Sport, ha chiesto le stesse condizioni dello scorso anno con l’Inter, 8 milioni più bonus. La Roma ha chiesto alla società inglese di partecipare a parte dell’ingaggio di Lukaku. Cifre già anticipate ieri da Daniele Trecca ai microfoni di calciomercato.it in onda sul canale Twitch di TV PLAY.

L’attaccante belga aveva raggiunto l’accordo con la Juventus e si era abbassato lo stipendio da 11 a 8,5 milioni, ma solo perché avrebbe firmato un triennale. In questo caso si tratta del prestito di un anno e non farà sconti.

La famiglia Friedkin oltre al prestito oneroso vorrebbe pagare solo 7 milioni dello stipendio di Lukaku con il resto a carico del Chelsea. Come andrà a finire lo sapremo già in tarda mattinata alla fine dell’incontro tra le dirigenze dei due club. Se tutto filerà liscio e si troverà il prezzo giusto in grado di accontentare entrambi i club, la palla passerà a Lukaku che ha dato la sua disponibilità al telefono a Mourinho ma che si è comunque riservato di dare una risposta entro oggi.

La Roma vuole chiudere in 24 ore anche per evitare eventuali inserimenti last minute di altri club, uno scenario che comunque al momento appare abbastanza improbabile. I tifosi giallorossi incrociano le dita: ci siamo quasi.