A Londra per il doppio affare: pazza idea Friedkin

A Londra per il doppio affare: pazza idea dei Friedkin che in questo momento sono nella Capitale inglese. Ecco l’operazione

Due partite, un pareggio e una sconfitta. Due partite e due errori. Ieri letale. Contro la Salernitana poi è arrivato il pareggio di Belotti che ha fatto pesare di meno. Ma non c’è dubbio in questo momento che Rui Patricio non stia regalando chissà quali certezze. Ieri noi di Asromalive.it abbiamo lanciato un sondaggio, su come si dovrebbe muovere la Roma in questo ruolo. Oggi arrivano delle indiscrezioni.

Il giornalista Augusto Ciardi parla di voci. Solamente di voci. Che poi, onestamente, sono quelle che alimentano il mercato. “Si parla pure di un portiere stagionato che sta in UK” spiega su X (ex Twitter). Ma lo stesso conferma solamente che sono solamente voci. Ma chissà, dalle voci poi si potrebbe passare ai fatti.

A Londra per il doppio affare: anche il portiere nel mirino?

Il portiere che in questo momento è in Inghilterra ed è stagionato è Lloris, che il Tottenham manda via in maniera gratuita. Ad un certo punto il francese campione del Mondo sembrava potesse andare alla Lazio, ma alla fine un mancato accordo non ha portato a termine l’operazione di mercato.

Insomma, chissà, magari il viaggio londinese di Pinto, Ryan Friedkin e si presume anche Dan, potrebbe regalare il doppio colpo alla Roma, così da volare una sola volta in Inghilterra e non in più di una occasione visto che, comunque, il tempo stringe e siamo quasi ormai, entrati, in quella che è l’ultima settimana delle trattative. Ricordiamo che la Roma oltre Rui Patricio ha Svilar, un giovane portiere che però non ha mai convinto del tutto Mourinho.