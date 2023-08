Calciomercato Roma, cambia l’obiettivo: hanno già deciso

Calciomercato Roma, per molti tifosi giallorossi è stata una notte insonne. E sui social i commenti non sono mancati. Ecco la situazione

Il giorno dopo è sempre il più brutto. E siamo certi che molti tifosi della Roma hanno passato una notte insonne. Una notte a pensare alla sconfitta di Verona, e magari una domenica che forse si potrebbe addolcire con l’arrivo di Lukaku, quello che tutti aspettano in una Capitale che è in subbuglio.

La notte, dicevamo: una notte che sui social ha fatto vedere un paio di cose. La prima: quasi tuti i tifosi giallorossi si sono stancati di Rui Patricio, ieri colpevole nella rete di Duda che ha aperto le danze. Nemmeno contro la Salernitana aveva convinto, e alla fine del primo tempo erano molti quelli che chiedevano un cambio. Ma la Roma come secondo ha Svilar, che non sembra pronto a scendere in campo dal primo minuto. E in poco tempo l’obiettivo è cambiato.

Calciomercato Roma, altro che Lukaku, serve un portiere

I commenti, già dalla tarda serata di ieri, non sono mancati, anzi. Tutti a chiedere un estremo difensore, anche se non dovesse arrivare Lukaku. Perché a quanto pare il problema serio adesso è l’estremo difensore che non sta dando nessuna certezza. “Chiedete al Chelsea un portiere, altro che Lukaku” si legge su X (ex Twitter). “Un punto in due partite “grazie” al portiere” è il commento di un altro utente. Il gol incriminato, quello alla prima giornata, è il secondo di Candreva dove Rui Patricio è apparso fuori posizione.

Ovviamente ad una settimana dalla chiusura del calciomercato è praticamente impossibile pensare che la Roma possa riuscire a prendere un titolare tra i pali. Sarebbe meglio secondo noi pensare invece ad aiutare Rui Patricio, senza massacrarlo, perché in più di un’occasione l’anno scorso è stato decisivo. Sì, un poco adesso sta mancando. Ma questi momento capitano a tutti.