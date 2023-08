Lukaku alla Roma, cambiano le condizioni: dietrofront Juventus

I giallorossi vogliono prendere a tutti i costi Lukaku in questo calciomercato estivo, dove manca da tempo un attaccante di livello

I tifosi della Roma si sono svegliati con l’amaro in bocca a causa della sconfitta di ieri sera conto l’Hellas Verona. Gli scaligeri sono riusciti a sfruttare due errori individuali per segnare le due reti che hanno regalato la vittoria a Baroni, che ha conquistato tre punti importanti. I giallorossi avrebbero dovuto aumentare il livello della prestazione dopo quanto fatto vedere contro la Salernitana, ma non ci sono riusciti.

Così, il bottino fino ad ora è di un punto in due partite e il prossimo fine settimana, quello che precede la sosta, c’è il Milan ad aspettare Dybala e compagni. Tra questi si spera ci possa essere anche Romelu Lukaku, che è il vero e proprio oggetto del desiderio di tutti i romanisti in questi giorni. Da poco la trattativa sembra essersi sbloccata e i Freidkin, insieme a Tiago Pinto, sono volati a Londra proprio per convincere Chelsea e giocatore.

I colloqui sono avviati e cominciano a circolare anche le voci sul possibile approdo del giocatore, che è atteso tutti i giorni a Fiumicino. I tifosi si stanno già preparando per andare a prenderlo, organizzando macchinate e veri e propri esodi verso l’aeroporto. C’è ancora da aspettare, però, che gli eventi facciano il loro corso.

Lukaku alla Roma, il Chelsea cambia l’offerta e tornano dalla Juve

Questo, però, sta cambiando repentinamente di giorno in giorno e gli aggiornamenti si stanno susseguendo molto velocemente, con i romanisti che sono incollati con il naso sui propri smartphone per rimanere il più possibile al passo con il flusso di notizie.

Come riporta il Corriere dello Sport, poi, c’è una nuova svolta nella trattativa. Il Chelsea, infatti, inizialmente aveva proposto a Pinto il prestito oneroso, ma una volta incontrato Pinto, ha deciso di puntare sulla cessione a titolo definitivo, anche attraverso un trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. Un dietrofront importante che non finisce qui. Poco dopo mezzogiorno di ieri, Paul Winstanley ha contattato la Juventus per un eventuale ritorno di fiamma, ma i bianconeri hanno rispedito indietro l’offerta.