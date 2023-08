Lukaku alla Roma, Pinto alza l’offerta: cambiano le cifre

Il general manager giallorosso sta lavorando per portare nella Capitale Lukaku, che è in uscita dal Chelsea in questa sessione

Continuano a oltranza i contatti tra la Roma e il Chelsea per sbloccare l’affare Lukaku. L’attaccante belga è in uscita dalla società di Stamford Bridge e i giallorossi sono l’opzione più fattibile per ora per l’attaccante ex Inter. Proprio i nerazzurri hanno provato a riprenderlo a inizio finestra di calciomercato, invece, l’affare è saltato per il comportamento di Romelu, che ha sorpreso tutti alla Pinetina.

Il giocatore, infatti, mentre trattava con i nerazzurri si stava accordando in gran segreto con la Juventus, che però si è tirata indietro a causa di Vlahovic. L’attaccante serbo è ancora nella squadra di Allegri e costa a bilancio parecchio. Per prendere Big Rom, quindi, c’è bisogno della cessione dell’ex Fiorentina, cosa che non dovrebbe avvenire così facilmente in questi ultimi giorni di calciomercato. Via libera, quindi, per i giallorossi, che hanno incassato la voglia del giocatore di giocare per Mourinho.

Tutte le parti in causa stanno lavorando per far sì che l’affare vada a buon fine, con lo Special One che non vede l’ora di abbracciare finalmente il suo attaccante titolare. Tiago Pinto e i Friedkin sono andati anche a Londra per poter parlare con i Blues e cercare di limafre gli ultimi dettagli che stanno tenendo in stand-by la trattativa.

Lukaku alla Roma, rilancio Pinto

C’è ancora distanza tra i giallorossi e gli inglesi, che chiedono circa 10 milioni per il prestito oneroso. La Roma offriva la metà di questa cifra e sta aspettando di conoscere il futuro del club. L’altra distanza riguarda l’ingaggio che il giocatore percepirebbe nella Capitale, che dovrebbe essere tagliato di 4 milioni.

Secondo quanto riporta Matt Law, giornalista del Daily Telegraph, Roma e Chelsea stanno ancora trattando per il passaggio di Lukaku in Italia. Viste le recenti distanze, Pinto ha deciso di fare uno sforzo in più e offrire 8 o 9 milioni. Un aumento di qualche milione, quindi rispetto alla proposta precedente per il prestito oneroso del giocatore. Un passo in avanti che simboleggia la voglia della Roma di abbracciare Big Rom.