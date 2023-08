Lukaku alla Roma, sacrificio per Mourinho e passi in avanti

L’affare che potrebbe portare Lukaku alla Roma si sta definendo in queste ore, anche se c’è un po’ di distanza tra domanda e offerta

Continuano a trattare senza sosta Tiago Pinto, i Friedkin e il Chelsea, con tutte le parti che vogliono chiudere l’affare Lukaku. Romelu è diventato un giocatore scomodo per i Blues, con Mauricio Pochettino che non lo considera parte integrante del suo scacchiere. Anzi, per rendere ancora più chiara la situazione, in questi giorni l’attaccante si è allenato con l’Under 21 della squadra.

Una decisione importante per un giocatore del suo calibro, che ormai è stato messo alla porta. La decisione di tornare all’Inter nella scorsa stagione ha rovinato i rapporti con i Blues, che erano disposti a rispedirlo a Milano anche in questa sessione di calciomercato. Mentre trattava con i nerazzurri, però, il belga ha fatto scalpore perché è trapelata la notizia di alcuni suoi contatti con la Juventus. Una trattativa portata avanti in sordina che non ha fatto piacere alla Pinetina,

Così i nerazzurri si sono tirati indietro, mentre la Juventus si è defilata perché ha ancora in rosa Dusan Vlahovic, che ha un contratto importante ed è stato pagato circa 70 milioni. Le uniche alternative rimaste per il calciatore erano il Tottenham e la Roma, con i primi che hanno cercato di prenderlo.

Lukaku alla Roma, raglio allo stipendio per Mourinho

Negli ultimi giorni, invece, i giallorossi si sono fatti sotto con Tiago Pinto e i Friedkin che sono a Londra. I tre sono volati, con aerei separati, per raggiungere la capitale inglese e discutere con i Blues per far partire il trentenne, che nella Roma verrebbe trattato con i guanti da tutti i tifosi.

Come riporta Gianluca Di Marzio, poi, le cifre dell’affare sono state rese note. Il Chelsea chiederebbe alla Roma un prestito oneroso da 10 milioni, mentre i giallorossi vogliono spendere di meno. Poi c’è anche il tema dell’ingaggio di Lukaku che percepisce 11 milioni con gli inglesi. La Roma arriverebbe ad offrirne 7 e ne rimarrebbero 4 sul tavolo che il club della Premier non ha intenzione di coprire. Per questo Lukaku dovrebbe rinunciare a una buona fetta del suo ingaggio per approdare nella Capitale.